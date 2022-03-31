Аферисты используют войну в Украине для кражи крипты: как не попасться на уловки

Злоумышленники просят помогать украинцам, обещают бесплатные биткоины и схемы обхода санкций против россиян, поэтому нужно проверять каждую транзакцию.

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С начала войны в Украине мошенники используют новые способы кражи средств, связанные с криптовалютой. Сайт "Минфин" рассказал о наиболее распространенных схемах.

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Помощь Украине

Многие участники криптоиндустрии стремятся поддержать украинцев в зоне боевых действий, беженцев и ВСУ, чем злоумышленники активно пользуются. Как выяснили исследователи из аналитической компании Expel, с первых дней вторжения в социальных сетях началась рассылка фишинговых сообщений с призывом жертвовать криптовалюту для помощи Украине.

Эксперты по кибербезопасности выделили в письмах ряд ключевых фраз, например "Help-Bitcoin" ("Помочь-биткоин"), "Ukraine Donations" ("Пожертвования Украине") или "Help save children in Ukraine" ("Помочь спасти детей в Украине"). Аферисты обычно прикрепляют инструкции по переводу криптовалюты на их счета.

В одном из случаев мошенники выдавали себя за врача Максима Аронова из детской больницы "Смайл" в Украине. В электронном письме они сообщали, что учреждение разрушено в результате российской агрессии, и просили денег для помощи больным и раненным детям. Авторы уверяли, что из-за вторжения РФ официальные порталы для пожертвований оказались закрыты, поэтому средства можно прислать только на криптовалютный кошелек.

Как пишет CNBC, некоторые мошенники маскируются под известные волонтерские или правительственные организации, чтобы внушить доверие доверчивым людям. В этом случае следует поискать их официальные сайты или верифицированные страницы в соцсетях и использовать указанные там адреса вместо тех, что рассылаются в личных сообщениях. По одной из мошеннических схем рассылается фишинговое письмо от имени Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Аналитики сайта Scamadviser обратили внимание, что помимо криптовалюты мошенники вымогают NFT-токены якобы для помощи Украине. Они посоветовали не ничего не отправлять неизвестным пользователям, которые не предоставляют абсолютно никаких гарантий того, куда пойдут средства.

Рекомендации для тех, кто хочет пожертвовать криптовалюту

Директор по глобальным операциям Expel Джон Хенчински посоветовал пользователям при пожертвовании криптовалюты тщательно проверять счет, на которые она отправляется, а также историю транзакций — это можно сделать на сайтах для мониторинга блокчейнов, таких как blockchain.com и Polkascan. Если кошелек связан с небольшим количеством транзакций и имеет мало средств на счету — его также следует проверить через поисковик.

"Если публичный адрес не связан со счетами украинских фондов, собирающих пожертвования в криптовалюте, это, вероятно, еще один предупреждающий знак", — сказал Хенчински.

В Украине работает государственный криптовалютный фонд на базе криптобиржи Kuna (Украина). Распорядителями средств являются Министерство обороны Украины и Министерство цифровой трансформации Украины. Фонд принимает пожертвования в 24-х альткоинах и в Bitcoin.

Бесплатная раздача криптовалюты биржами

"Вдохновителем" этой схемы можно считать криптовалютную платформу FTX, которая 24 февраля ради поддержки отправила на счета своих украинских пользователей по $25. Как пишет в своем Telegram-канале криптоблогер Booba, аналогичными акциями теперь заманивают жертв и аферисты.

Одна из групп действует следующим образом: пользователям предлагают зарегистрироваться на неизвестной криптовалютной бирже, ввести промокод, связанный с остановкой войны в Украине (StopWar) чтобы получить 0,24 ЕТН (около $600). После выполнения всех шагов и подтверждения личности, средства отображаются на счету, однако для их вывода система требует пополнить баланс на $100. Если человек переводит деньги — аккаунт тут же блокируется, а мошенники получают деньги и персональные данные.

Доход от антироссийских санкций

После вторжения в Украину многие криптовалютные биржи ввели ограничения для россиян. Аферисты обращаются к участникам крипточатов, выдавая себя за российских пользователей, и просят помощи в выводе средств. Они утверждают, что биржа не дает снять криптовалюту, однако внутренние переводы остались доступными.

Иностранцам предлагают зарегистрироваться на фишинговом сайте, замаскированном под биржу, получить на свой счет некое количество биткоинов, а затем вывести их и вернуть владельцу за определенный процент. Некоторые пользователи, желающие помочь коллеге-холдеру или просто присвоить себе деньги ведутся на уловку и заходят на сайт. Вскоре биткоины появляются на счету, но для их вывода необходимо подтверждение платежеспособности в виде пополнения баланса на сумму в $100. В итоге жертва не только не зарабатывает, но и теряет свои "инвестиции".

У схемы есть и обратная сторона — похожим образом "разводят" и россиян. Злоумышленники запугивают пользователей бирж потерей криптовалюты из-за санкционной блокировки и предлагают помощь в ее выводе на зарубежные счета за вознаграждение. Разумеется, эти деньги потом просто присваиваются.

Мода на стейблкоины

Блогеры сообщают о мошеннической схеме, связанной с альткоином Terra (LUNA), занимающим девятое место по капитализации в мире. С помощью этого блокчейн-протокола создаются так называемые стейблкоины, чей курс привязан к фиатным валютам — благодаря стабильности они стали особенно популярны после начала российского вторжения в Украину.

В частности, на блокчейне Terra выпускается стейблкоин UST, который привязан к доллару США и не может быть заблокирован из-за отсутствия такой функции в смарт-контракте. Вдобавок, выпуск токенов требует "сожжения" части LUNA, что поддерживает рост основной криптовалюты.

По данным "Минфина", крупную аферу с Terra провернул популярный Telegram-канал с более 50 тыс. подписчиков. Его создатель заявил, что является сооснователем биржи Bitfinex, а также участвовал в закрытой сессии по продаже LUNA и смог купить токены дешевле рыночной цены. Как отметил автор, ему запрещено продавать монеты на бирже, но есть возможность переводить на частные кошельки в небольших количествах. Блогер предложил продавать LUNA своим подписчикам по $5-$20 в то время, когда ее цена составляла около $95.

Многие поверили этим обещаниям, ведь Telegram-канал существовал довольно долго. Вот только в реальности вместо криптовалюты покупатели получали от мошенника "спасибо" и гифку со смеющимся Джокером.

Ранее "ПриватБанк" предупредил украинцев о новых случаях мошенничества с картами. Аферисты выманивают деньги у жителей Украины, пользуясь военным положением.