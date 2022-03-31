Аферисти використовують війну в Україні для крадіжки крипти: як не потрапити на хитрощі

Зловмисники просять допомагати українцям, обіцяють безкоштовні біткоїни та схеми обходу санкцій проти росіян, тому потрібно перевіряти кожну транзакцію.

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Із початку війни в Україні шахраї використовують нові способи крадіжки коштів, пов'язаних із криптовалютою. Сайт Мінфін розповів про найпоширеніші схеми.

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Допомога Україні

Багато учасників криптоіндустрії прагнуть підтримати українців у зоні бойових дій, біженців і ЗСУ, чим зловмисники активно користуються. Як з'ясували дослідники з аналітичної компанії Expel, із перших днів вторгнення в соціальних мережах почалося розсилання фішингових повідомлень із закликом жертвувати криптовалюту для допомоги Україні.

Експерти з кібербезпеки виділили в листах низку ключових фраз, наприклад Help-Bitcoin ("Допомога-біткоїн"), Ukraine Donations ("Пожертвування Україні") або Help save children in Ukraine ("Допомога врятувати дітей в Україні") ). Аферисти зазвичай прикріплюють інструкції з перекладу криптовалюти на їхні рахунки.

В одному з випадків шахраї видавали себе за лікаря Максима Аронова з дитячої лікарні "Смайл" в Україні. В електронному листі вони повідомляли, що установа зруйнована внаслідок російської агресії, і просили грошей для допомоги хворим і пораненим дітям. Автори запевняли, що через вторгнення РФ офіційні портали для пожертвувань були закриті, тому кошти можна надіслати лише на криптовалютний гаманець.

Як пише CNBC, деякі шахраї маскуються під відомі волонтерські чи урядові організації, щоб навіяти довіру довірливим людям. У цьому випадку слід пошукати їхні офіційні сайти або верифіковані сторінки в соцмережах та використовувати зазначені там адреси замість тих, що розсилаються в особистих повідомленнях. За однією з шахрайських схем розсилається лист фішингу від імені Управління ООН із координації гуманітарних питань.

Аналітики сайту Scamadviser звернули увагу, що, окрім криптовалюти, шахраї вимагають NFT-токени нібито для допомоги Україні. Вони порадили не нічого не надсилати невідомим користувачам, які не надають жодних гарантій того, куди підуть кошти.

Рекомендації для тих, хто хоче пожертвувати криптовалюту

Директор із глобальних операцій Expel Джон Хенчинскі порадив користувачам при пожертвуванні криптовалюти ретельно перевіряти рахунок, на які вона відправляється, а також історію транзакцій – це можна зробити на сайтах для моніторингу блокчейнів, таких як blockchain.com і Polkascan. Якщо гаманець пов'язаний із невеликою кількістю транзакцій і має мало коштів на рахунку, його також слід перевірити через пошукову систему.

"Якщо публічна адреса не пов'язана з рахунками українських фондів, які збирають пожертвування в криптовалюті, це, ймовірно, ще один попереджувальний знак", — сказав Хенчинскі.

В Україні працює державний криптовалютний фонд на базі кріптобіржі Kuna (Україна). Розпорядниками коштів є Міністерство оборони України та Міністерство цифрової трансформації України. Фонд приймає пожертвування у 24-х альткоїнах і в Bitcoin.

Безкоштовна роздача криптовалюти біржами

"Натхненником" цієї схеми можна вважати криптовалютну платформу FTX, яка 24 лютого заради підтримки відправила на рахунки своїх українських користувачів $25. Як пише у своєму Telegram-каналі криптоблогер Booba, аналогічними акціями тепер заманюють жертв і аферисти.

Одна з груп діє таким чином: користувачам пропонують зареєструватися на невідомій криптовалютній біржі, ввести промокод, пов'язаний із зупинкою війни в Україні (StopWar), щоб отримати 0,24 ЕТН (близько $600). Після виконання всіх кроків і підтвердження особи, кошти відображаються на рахунку, проте для їхнього виведення система вимагає поповнити баланс на $100. Якщо людина переказує гроші — аккаунт відразу блокується, а шахраї отримують гроші та персональні дані.

Дохід від антиросійських санкцій

Після вторгнення в Україну багато криптовалютних бірж запровадили обмеження для росіян. Аферисти звертаються до учасників крипточатів, видаючи себе за російських користувачів і просять допомоги у виведенні коштів. Вони стверджують, що біржа не дає зняти криптовалюту, проте внутрішні перекази залишились доступними.

Іноземцям пропонують зареєструватися на фішинговому сайті, замаскованому під біржу, отримати на свій рахунок кілька біткоїнів, а потім вивести їх і повернути власнику за певний відсоток. Деякі користувачі, які бажають допомогти колезі-холдеру або просто привласнити собі гроші, ведуться на прийом і заходять на сайт. Незабаром біткоїни з'являються на рахунку, але для їх виведення необхідно підтвердження платоспроможності у вигляді поповнення балансу на суму $100. У результаті жертва не лише не заробляє, а й втрачає свої "інвестиції".

У схеми є й зворотний бік — схожим чином "розводять" і росіян. Зловмисники залякують користувачів бірж втратою криптовалюти через санкційне блокування та пропонують допомогу в її виведенні на закордонні рахунки за винагороду. Зрозуміло, ці гроші потім просто присвоюються.

Мода на стейблкоїни

Блогери повідомляють про шахрайську схему, пов'язану з альткоїном Terra (LUNA), що займає дев'яте місце з капіталізації у світі. За допомогою цього блокчейн-протоколу створюються так звані стейблкоїни, курс яких прив'язаний до фіатних валют — завдяки стабільності вони стали особливо популярними після початку російського вторгнення в Україну.

Зокрема, на блокчейні Terra випускається стейблкоін UST, який прив'язаний до долара США і не може бути заблокований через відсутність такої функції у смарт-контракті. Крім того, випуск токенів вимагає "спалення" частини LUNA, що підтримує зростання основної криптовалюти.

За даними Мінфіну, велику аферу з Terra провернув популярний Telegram-канал із понад 50 тис. передплатників. Його творець заявив, що є співзасновником біржі Bitfinex, а також брав участь у закритій сесії з продажу LUNA та зміг купити токени дешевші за ринкову ціну. Як зазначив автор, йому заборонено продавати монети на біржі, але є можливість переводити на приватні гаманці в невеликих кількостях. Блогер запропонував продавати LUNA своїм підписникам $5-$20 у той час, коли її ціна становила близько $95.

Багато хто повірив цим обіцянкам, адже Telegram-канал існував досить довго. Ось тільки в реальності замість криптовалюти покупці отримували від шахрая "дякую" та гіфку зі Джокером.

Раніше ПриватБанк попередив українців про нові випадки шахрайства з картками. Аферисти виманюють гроші в українців, користуючись воєнним станом.