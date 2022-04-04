Восемь населенных пунктов Украины переключили на российское ТВ

По предварительным оценкам, за 30 дней войны РФ нанесла ущерб телевизионной инфраструктуре на сумму более 600 млрд грн.

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Совершая атаки, армия России разрушает инфраструктуру связи и телевидения. Согласно данным Госспецсвязи, более 20-ти передающих телевизионных подстанций Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) были либо частично повреждены, либо полностью уничтожены. Об этом заявил глава ведомства Юрий Щиголь в интервью "Сегодня".

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По его словам, телевещания лишены 46 населенных пунктов Харьковской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Причинами Щиголь назвал обстрелы, отсутствие энергоснабжения, попытки противника переключить эфирное украинское вещание таким образом, чтобы транслировать российские каналы. Сделать это удалось в Зориновке, Марковке, Широком, Старобельске, Беловодске (Луганская область), Херсоне, Геническе (Херсонская область), Васильевке (Запорожская область)..

Концерн PPT, сообщает, что в течение месяца российские военные нанесли ущерб телевизионной инфраструктуре Украины на сумму, превышающую 600 млрд грн. Концерн акцентировал, что данные оценки — предварительные и вскоре будут оглашены более точные данные.

В Госспецсвязи напомнили, что спутниковое телевидение сегодня доступно абсолютно всем гражданам страны — бесплатно, так как сигнал был раскодирован. Это поможет жителям Украины получать достоверную информацию.

Юрий Щиголь напоминает: чтобы у жителей был альтернативный доступ к украинскому вещанию, по инициативе КРРТ и при поддержке телеканалов и операторов спутникового телевидения был раскодирован сигнал на спутнике.

ОТТ-сервисы тоже доступны бесплатно, также можно смотреть телепередачи через Youtube и в приложении "Дия".

На Юге, Востоке и в Центре Украины, там, где нет сигнала со спутника, нет Интернета, люди могут слушать украинское радио на средних волнах (1278, 1404, 873, 657 кГц).

Ранее мы сообщали о том, что ​​в Киевской области появился доступ к спутниковому Интернету Starlink, но в то же время мэр Мелитополя сообщил, что противник пытается запустить интернет-связь по оптоволокну из Крыма.