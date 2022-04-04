Вісім населених пунктів України переключили на російське ТБ

За попередніми оцінками, за 30 днів війни РФ завдала збитків телевізійній інфраструктурі на суму понад 600 млрд грн.

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Атакуючи, армія Росії руйнує інфраструктуру зв'язку та телебачення. За даними Держспецзв'язку, понад 20 передавальних телевізійних підстанцій Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (РРТ) або частково пошкоджені, або повністю знищені. Про це заявив голова відомства Юрій Щиголь в інтерв'ю "Сьогодні".

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За його словами, телемовлення позбавлено 46 населених пунктів Харківської, Сумської, Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей. Причинами Щиголь назвав обстріл, відсутність енергопостачання, спроби противника переключити ефірне українське мовлення так, щоб транслювати російські канали. Зробити це вдалося в Зоринівці, Марківці, Широкому, Старобільську, Біловодську (Луганська область), Херсоні, Генічеську (Херсонська область), Василівці (Запорізька область).

Концерн PPT повідомляє, що протягом місяця російські військові завдали збитків телевізійній інфраструктурі України на суму понад 600 млрд грн. Концерн наголошував, що такі оцінки — попередні та незабаром оголосять точнішу інформацію.

У Держспецзв'язку нагадали, що супутникове телебачення сьогодні доступне всім громадянам країни — безплатно, оскільки сигнал розкодований. Це допоможе мешканцям України отримувати правдиву інформацію.

Юрій Щиголь нагадує: щоб у мешканців був альтернативний доступ до українського мовлення, з ініціативи КРРТ та за підтримки телеканалів та операторів супутникового телебачення розкодували сигнал на супутнику.

ОТТ-сервіси теж доступні безплатно, також можна дивитися телепередачі через Youtube та в додатку "Дія".

На Півдні, Сході та в Центрі України, там, де немає сигналу з супутника, немає Інтернету, люди можуть слухати українське радіо на середніх хвилях (1278, 1404, 873, 657 кГц).

Раніше ми повідомляли про те, що в Київській області з'явився доступ до супутникового Інтернету Starlink, але водночас мер Мелітополя повідомив, що противник намагається запустити інтернет-зв'язок оптоволокном з Криму.