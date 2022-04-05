Google удалил из результатов поиска сайт Минобороны РФ

Если вписать запрос "минобороны", на первой странице в выдаче появится сайт украинского ведомства. Но ссылки на соцсети российского МО и канал на YouTube сохраняются.

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Крупнейшая поисковая система Google перестала показывать в поисковой выдаче сайт Министерства обороны РФ.

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Веб-ресурс военного ведомства не появляется даже если вписать полный запрос: "Минобороны России официальный сайт".

Однако высвечивается статья о Министерстве обороны РФ в Википедии, страницы ведомства в соцсетях, в частности канал МО РФ на YouTube с 1 млн подписчиков и новостные заметки, в которых упоминается ведомство.

По запросу "минобороны" в топе Google идет сайт украинского ведомства:

[ + – ] Запрос "минобороны" в Google.

Также из выдачи Google исчез сайт госзакупок. Вместо главных страниц сайтов других российских госведомств, например Министерства юстиции РФ, МВД и российского правительства, поисковик показывает их внутренние страницы.

Ранее Фокус сообщал, что в соцсетях Facebook и Instagram хэштеги и публикации о преступлениях РФ в Буче заблокированы. Впоследствии администраторы вручную сняли наложенный автоматическими алгоритмами запрет. По словам разработчиков, они сохранят опубликованные кадры как доказательство военных преступлений российских войск.