Разделы
Материалы
Технологии и наука Российско-украинская война

Google удалил из результатов поиска сайт Минобороны РФ

9
Google, министерство обороны,
Фото: finance.ua | Google

Если вписать запрос "минобороны", на первой странице в выдаче появится сайт украинского ведомства. Но ссылки на соцсети российского МО и канал на YouTube сохраняются.

Крупнейшая поисковая система Google перестала показывать в поисковой выдаче сайт Министерства обороны РФ.

Веб-ресурс военного ведомства не появляется даже если вписать полный запрос: "Минобороны России официальный сайт".

Однако высвечивается статья о Министерстве обороны РФ в Википедии, страницы ведомства в соцсетях, в частности канал МО РФ на YouTube с 1 млн подписчиков и новостные заметки, в которых упоминается ведомство.

По запросу "минобороны" в топе Google идет сайт украинского ведомства:

Запрос "минобороны" в Google.
Запрос "минобороны" в Google.

Также из выдачи Google исчез сайт госзакупок. Вместо главных страниц сайтов других российских госведомств, например Министерства юстиции РФ, МВД и российского правительства, поисковик показывает их внутренние страницы.

Ранее Фокус сообщал, что в соцсетях Facebook и Instagram хэштеги и публикации о преступлениях РФ в Буче заблокированы. Впоследствии администраторы вручную сняли наложенный автоматическими алгоритмами запрет. По словам разработчиков, они сохранят опубликованные кадры как доказательство военных преступлений российских войск.