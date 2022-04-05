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Google видалив із результатів пошуку сайт Міноборони РФ

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Google, міністерство оборони,
Фото: finance.ua | Google

Якщо вписати запит "міноборони", на першій сторінці у видачі з'явиться сайт українського відомства. Але посилання на соцмережі російського МО та канал на YouTube зберігаються.

Найбільша пошукова система Google перестала показувати в пошуковій видачі сайт Міністерства оборони РФ.

Вебресурс військового відомства не з'являється, навіть якщо вписати повний запит: "Міноборони Росії офіційний сайт".

Однак висвічується стаття про Міністерство оборони РФ у Вікіпедії, сторінки відомства в соцмережах, зокрема канал МО РФ на YouTube з 1 млн підписників та новинні замітки, в яких згадується відомство.

За запитом "міноборони" в топі Google сайт українського відомства:

Запит "міноборони" в Google
Запит "міноборони" в Google

Також із видачі Google зник сайт держзакупівель. Замість головних сторінок сайтів інших російських держвідомств, наприклад, Міністерства юстиції РФ, МВС та російського уряду, пошуковик показує їхні внутрішні сторінки.

Раніше Фокус повідомляв, що в соцмережах Facebook та Instagram хештеги та публікації про злочини РФ у Бучі заблоковані. Згодом адміністратори вручну зняли накладену автоматичними алгоритмами заборону. За словами розробників, вони збережуть опубліковані кадри як доказ воєнних злочинів російських військ.