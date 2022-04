Facebook та Instagram заблокували хештеги та публікації про злочини РФ у Бучі

Через кілька годин адміністратори вручну зняли заборону, накладену автоматичними алгоритмами. Розробники запевняють, що намагаються зберегти кадри як докази.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Американська компанія Meta у своїх соціальних мережах Facebook та Instagram тимчасово заблокувала хештеги, присвячені вбивствам мирних жителів та іншим злочинам російських військових у місті Буча Київської області. Про це пише агентство Reuters, посилаючись на представника компанії Енді Стоуна.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

Після звільнення Бучі від російських військ з'явилися кадри з тілами вбитих мирних жителів, багато з них були зв'язані та розстріляні. Такі публікації почали поширюватися в соціальних мережах під хештегами #bucha і #buchamassacre (різанина в Бучі), проте невдовзі доступ до них виявився обмеженим.

Енді Стоун пояснив, що хештеги автоматично заблокували алгоритми, які відстежують сцени насильства у Facebook та Instagram. За його словами, адміністратори ще 4 квітня звернули увагу на цю проблему та зняли обмеження для згаданих хештегів.

Правила соціальних мереж Facebook і Instagram дозволяють користувачам публікувати фото та відео, що містять сцени насильства, якщо вони покликані привернути увагу до можливих порушень прав людини, проте видаляють публікації, якщо кадри можуть надто сильно шокувати або якщо люди, які публікують подібні фото, схвалюють насильство. Соцмережі також додають до деяких матеріалів попередження про шокуючий контент.

Як пише Reuters, правозахисні групи раніше критикували Meta за політику видалення публікацій про насильство під час конфліктів. Зокрема, спільнота звернула увагу, що соціальні мережі видаляють такі матеріали зі своїх серверів через 90 днів, внаслідок цього губляться докази воєнних злочинів. За словами Стоуна, компанія зараз шукає способи збереження такого контенту під час видалення з серверів, особливо кадрів, що стосуються війни в Україні.

Українська письменниця Катерина Бабкіна також порушила тему висвітлення ситуації в Бучі у соціальних мережах, що належать компанії Meta. Вона написала в Instagram про блокування її публікації про події у Бучі.

"Якщо це дуже погано, щоб бачити, чому ви дозволяєте цьому статися?", — обурилася вона.

В іншому пості Катерина Бабкіна написала, що поспілкувалася зі співробітником Metа. За його словами, у компанії не очікували настільки відвертих зображень жорстокості російських військ у Бучі. Після розмови публікації було розблоковано, а фотографії знову відображаються.

"Сьогодні пости про Бучу та Ірпінь, які були видалені через порушення правил Instagram, знову з'являються у профілях. Говоріть про це голосно. Світ нас почує", — наголосила автор.

2 квітня ЗСУ повністю звільнили Київську область від ЗС РФ, після чого стало відомо про вбивства російськими військовими беззбройних мешканців Бучі. Вулиці виявилися засіяними трупами мирних громадян, деякі з них були зв'язані, а біля місцевої церкви виявили братську могилу, де закопали приблизно 300 людей.

Росія не визнає масові вбивства цивільних у Бучі. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в опублікованих кадрах "виявлено ознаки фейків та відеопідробок".

Тим часом, фотографії з Бучі з'явилися на обкладинках головних світових газет, таких як The New York Times, The Daily Mirror, Metro, The Guardian, Daily Express. Зокрема, Daily Mirror назвала вбивства у місті геноцидом.