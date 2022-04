Facebook и Instagram заблокировали хэштеги и публикации о преступлениях РФ в Буче

Спустя несколько часов администраторы вручную сняли запрет, наложенный автоматическими алгоритмами. Разработчики уверяют, что пытаются сохранить кадры в качестве доказательств.

Американская компания Meta в своих социальных сетях Facebook и Instagram временно заблокировала хэштеги, посвященные убийствам мирных жителей и другим преступлениям российских военных в городе Буча Киевской области. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на представителя компании Энди Стоуна.

После освобождения Бучи от российских войск появились кадры с телами убитых мирных жителей, многие из них были связаны и расстреляны. Такие публикации начали распространяться в социальных сетях под хэштегами #bucha и #buchamassacre (резня в Буче), однако вскоре доступ к ним оказался ограничен.

Энди Стоун объяснил, что хэштеги автоматически заблокировали алгоритмы, которые отслеживают сцены насилия в Facebook и Instagram. По его словам, администраторы еще 4 апреля обратили внимание на эту проблему и сняли ограничения для упомянутых хэштегов.

Правила социальных сетей Facebook и Instagram разрешают пользователям публиковать фото и видео, содержащие сцены насилия, если они призваны привлечь внимание к возможным нарушениям прав человека, однако удаляют публикации, если кадры могут слишком сильно шокировать или если люди, публикующие подобного рода фото, одобряют насилие. Соцсети также добавляют к некоторым материалам предупреждения о шокирующем контенте.

Как пишет Reuters, правозащитные группы ранее критиковали Meta за политику по удалению публикаций о насилии во время конфликтов. В частности, сообщество обратило внимание, что социальные сети удаляют такие материалы со своих серверов спустя 90 дней, в результате этого теряются доказательства военных преступлений. По словам Стоуна, компания сейчас ищет способы сохранения такого контента при удалении с серверов, особенно кадров, касающихся войны в Украине.

Украинская писательница Екатерина Бабкина также подняла тему освещения ситуации в Буче в социальных сетях, принадлежащих компании Meta. Она написала в Instagram о блокировке ее публикации о событиях в Буче.

"Если это слишком плохо, чтобы видеть, почему вы позволяете этому случиться?", — возмутилась она.

В другом посте Екатерина Бабкина написала, что пообщалась с сотрудником Metа. По его словам, в компании не ожидали настолько откровенных изображений жестокости российских войск в Буче. После разговора публикации были разблокированы, а фотографии снова отображаются.

"Сегодня посты о Буче и Ирпене, которые были удалены из-за нарушения правил Instagram, снова появляются в профилях. Говорите об этом громко. Мир нас услышит", — подчеркнула автор.

2 апреля ВСУ полностью освободили Киевскую область от ВС РФ, после чего стало известно об убийствах российскими военными безоружных жителей Бучи. Улицы оказались усеяны трупами мирных граждан, некоторые из которых были связаны, а возле местной церкви обнаружили братскую могилу, где закопали примерно 300 человек.

Россия не признает массовые убийства гражданских в Буче. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в опубликованных кадрах "выявлены признаки фейков и видеоподлогов".

Тем временем, фотографии из Бучи появились на обложках главных мировых газет, таких как The New York Times, Daily Mirror, Metro, The Guardian, Daily Express. В частности, Daily Mirror назвала убийства в городе геноцидом.