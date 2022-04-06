Криптовалютный миллиардер из США решил раздать 99% своего состояния

Сэм Бэнкман-Фрид утверждает, что $100 тыс. в год ему хватает для жизни. Впрочем, пока он инвестировал больше, чем пожертвовал.

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30-летний криптовалютный инвестор и основатель биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид заявил, что намерен раздать 99% своего богатства в качестве благотворительности. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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По данным Bloomberg, Бэнкман-Фрид обладает состоянием более $20 млрд и входит в число самых богатых людей мира. Он укрепился в этом звании, когда венчурные капиталисты инвестировали около $40 млрд в FTX и ее американское подразделение. Криптовалютная биржа запущена в 2019 году и сейчас занимает третье место по объему операций во всем мире, в день она обрабатывает транзакции на общую сумму до $15 млрд.

Пять лет назад Бэнкман-Фрид работал в благотворительной организации, которая продвигала идею "эффективного альтруизма": использование научного подхода, чтобы принести максимальную пользу большому количеству людей по всему миру. Затем молодой человек увлекся биткоинами, понял принципы ценообразования и решил зарабатывать деньги на криптовалюте, чтобы затем раздавать их нуждающимся.

Несмотря на такую философию, до сих пор Сэм Бэнкман-Фрид пожертвовал на благотворительность меньше, чем потратил на переименование спортивного комплекса "Майами Хит" в FTX Arena ($135 млн) и трансляцию рекламы во время Суперкубка США с комиком Ларри Дэвидом (около $30 млн). Однако он не видит в этом никакого парадокса и заявляет, что инвестирует деньги, чтобы в будущем сделать больше добра.

По словам Сэма, в 2020 году он выделил на благотворительность $50 млн, часть из которых ушли на борьбу с пандемией в Индии и глобальным потеплением. В этом году бизнесмен планирует пожертвовать до $1 млрд.

В интервью Blomberg инвестор отметил, что 1% от его годового заработка составляет около $100 тыс. — этого достаточно для комфортной жизни в Нассау, столице Багамских островов. Миллиардер живет довольно скромно: водит Toyota Corolla и ночует в квартире с десятком соседей. Он утверждает, что не заинтересован в покупке вещей или других материальных ценностей.

"У вас довольно быстро заканчиваются действительно эффективные способы сделать себя счастливее, тратя деньги", — отметил Бэнкман-Фрид. "Я не хочу яхту".

По словам друзей и коллег, Сэм поначалу так много работал, что редко принимал душ и отказался от отношений, ведь каждая минута стоила нескольких тысяч долларов. Главный офис FTX, где работают около 60 человек, расположен в одноэтажном здании неподалеку от аэропорта Нассау. В будущем бизнесмен планирует построить большую штаб-квартиру с видом на океан, рассчитанную на 1000 сотрудников.

Сэм планирует покорить рынок США, на котором доминирует биржа Coinbase Global Inc. По его мнению, потенциальный объем операций в этой стране составляет $25 млрд в день. После покорения криптовалютной индустрии, миллиардер нацелится на основную финансовую биржу в надежде сделать FTX "крупнейшим источником финансовых транзакций в мире".

Ранее исследователи выяснили, что в 2021 году майнеры биткоинов заработали более $15 млрд — на 206% больше, чем в 2020. Самым прибыльным для них стал март, когда майнинг-фермы принесли прибыль в размере $15 млрд.