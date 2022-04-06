Криптовалютний мільярдер із США вирішив роздати 99% свого статку

Сем Бенкман-Фрід стверджує, що $100 тис. на рік йому вистачає для життя. Втім, поки що він інвестував більше, ніж пожертвував.

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30-річний криптовалютний інвестор і засновник біржі FTX Сем Бенкман-Фрід заявив, що має на меті роздати 99% свого багатства як благодійність. Про це пише агентство Bloomberg.

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За даними Bloomberg, Бенкман-Фрід має статки понад $20 млрд і входить до найбагатших людей світу. Він зміцнився в цьому званні, коли венчурні капіталісти інвестували близько $40 млрд у FTX та її американський підрозділ. Криптовалютна біржа запущена у 2019 році й зараз посідає третє місце за обсягом операцій у всьому світі, щодня обробляє транзакції на загальну суму до $15 млрд.

П'ять років тому Бенкман-Фрід працював у благодійній організації, яка просувала ідею "ефективного альтруїзму": використання наукового підходу, щоб принести максимальну користь великій кількості людей у всьому світі. Потім молодик захопився біткоїнами, зрозумів принципи ціноутворення і вирішив заробляти гроші на криптовалюті, щоб потім роздавати їх нужденним.

Попри таку філософію, досі Сем Бенкман-Фрід пожертвував на благодійність менше, ніж витратив на перейменування спортивного комплексу "Маямі Хіт" у FTX Arena ($135 млн) та трансляцію реклами під час Суперкубку США з коміком Ларрі Девідом (близько $30 млн). Проте він не бачить у цьому жодного парадокса та заявляє, що інвестує гроші, щоб у майбутньому зробити більше добра.

За словами Сема, у 2020 році він виділив на благодійність $50 млн, частина з яких пішла на боротьбу з пандемією в Індії та глобальним потеплінням. Цього року бізнесмен планує пожертвувати до $1 млрд.

В інтерв'ю Blomberg інвестор зазначив, що 1% його річного заробітку становить близько $100 тис. — цього достатньо для комфортного життя в Нассау, столиці Багамських островів. Мільярдер живе досить скромно: водить Toyota Corolla і ночує у квартирі з десятком сусідів. Він стверджує, що не зацікавлений у покупці речей чи інших матеріальних цінностей.

"У вас досить швидко закінчуються дійсно ефективні способи зробити себе щасливішими, витрачаючи гроші", — зазначив Бенкман-Фрід. — Я не хочу яхти".

За словами друзів та колег, Сем спочатку так багато працював, що рідко приймав душ і відмовився від стосунків, адже кожна хвилина коштувала кілька тисяч доларів. Головний офіс FTX, де працюють близько 60 осіб, розташований в одноповерховій будівлі неподалік аеропорту Нассау. У майбутньому бізнесмен планує збудувати велику штаб-квартиру з видом на океан, розраховану на 1000 співробітників.

Сем планує підкорити ринок США, де домінує біржа Coinbase Global Inc. На його думку, потенційний обсяг операцій у цій країні становить $25 млрд на день. Після підкорення криптовалютної індустрії, мільярдер націлиться на основну фінансову біржу, сподіваючись зробити FTX "найбільшим джерелом фінансових транзакцій у світі".

Раніше дослідники з'ясували, що у 2021 році майнери біткоїнів заробили понад $15 млрд — на 206% більше, ніж у 2020. Найприбутковішим для них став березень, коли майнінг-ферми принесли прибуток у розмірі $15 млрд.