Виталик Бутерин перечислил $5 млн в Ethereum в помощь Украине

Создатель альткоина Ethereum пожертвовал 1500 ETH двум украинским благотворительным фондам.

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На днях Виталик Бутерин, который является разработчиком Ethereum, провел две транзакции по 750 ETH. Первую сумму получил благотворительный фонд Unchain Fund, а вторую — Aid For Ukraine. Об этом Unchain Fund сообщил в своем Твиттере.

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Согласно заявлению фонда, от Виталика Бутерина было получено 750 ETH. В том же твите отмечается, что такую же сумму получил от Бутерина Aid For Ukraine, фонд, который был создан по инициативе Министерства цифровой трансформации Украины.

На сегодняшний день, 1,5 тыс. ETH составляет $4,8 млн.

Деньги будут потрачены на покупку предметов первой необходимости, продуктов, воды, медикаментов, в которых нуждаются люди, проживающие в зонах активных боевых действий. Именно их поддержкой занимаются фонды.

Бутерин пока не комментировал свои пожертвования. Однако транзакции действительно были проведены, в чем можно убедиться благодаря такому сервису, как блокчейн-обозреватель Etherscan.

По состоянию на 29 марта, согласно информации сервиса SlowMist, пожертвования Украине в криптовалюте превысили $100 млн и "продолжают увеличиваться", сказано в сообщении. Более детальный график поступлений можно увидеть, перейдя по ссылке.

В этом же твите SlowMist отметил, что больше не будет следить за криптовалютными пожертвованиями Украине.

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