Віталік Бутерін перерахував $5 млн в Ethereum на допомогу Україні

Творець альткоїну Ethereum пожертвував 1500 ETH двом українським благодійним фондам.

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Днями Віталік Бутерін, який є розробником Ethereum, провів дві транзакції по 750 ETH. Першу суму отримав благодійний фонд Unchain Fund, а другу — Aid For Ukraine. Про це Unchain Fund повідомив у своєму Твіттері.

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Згідно із заявою фонду, від Віталіка Бутеріна отримали 750 ETH. У тому ж твіті наголошують, що таку суму отримав від Бутеріна Aid For Ukraine, фонд, створений за ініціативою Міністерства цифрової трансформації України.

На сьогодні 1,5 тис. ETH становить $4,8 млн.

Гроші витрачатимуть на купівлю предметів першої необхідності, продуктів, води, медикаментів, яких потребують люди, які проживають у зонах активних бойових дій. Саме їхньою підтримкою займаються фонди.

Бутерін поки що не коментував свої пожертвування. Проте транзакції справді проведені, в чому можна переконатися завдяки такому сервісу, як блокчейн-браузер Etherscan.

Станом на 29 березня, згідно з інформацією сервісу SlowMist, пожертвування Україні в криптовалюті перевищили $100 млн і "продовжують збільшуватися", йдеться в повідомленні. Детальніший графік надходжень можна побачити, перейшовши за посиланням.

У цьому ж твіті SlowMist зазначив, що більше не стежитиме за криптовалютними пожертвуваннями України.

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