Росіяни не зможуть обійти санкції Заходу за допомогою криптовалюти

Іноземні регулятори можуть заблокувати великі криптовалютні перекази і навіть гаманці користувачів із Росії.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Росіяни не зможуть використати криптовалюти, щоб оминути міжнародні економічні санкції у зв'язку з вторгненням в Україну. Про це заявила заступниця керівника Центрального банку Росії Ксенія Юдаєва, передає російське агентство "РІА Новини".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Здійснювати перекази грошей за допомогою криптовалют, особливо великих сум, Росія не може через "збільшені регуляторні ризики". Як пояснила Юдаєва, державні органи провідних країн, які не забороняють криптовалютні платежі, вимагають прозорості від біржі та компаній-посередників, враховуючи ідентифікацію учасників транзакцій. Криптовалютні біржі обслуговують менше операцій, ніж звичайні платіжні системи, тому переказ цифрових активів у великій кількості простіше помітити та заблокувати.

"Регулятори США, ЄС, Великобританії, Японії, Сінгапуру почали реалізовувати заходи щодо припинення обходу санкцій з використанням криптовалют. У зв'язку з цим криптобіржі вводять ті чи інші обмежувальні заходи щодо російських інвесторів, аж до блокування доступу до коштів", — зазначила представниця ЦБ РФ.

Відомство нагадало, що згідно із законом про цифрові фінансові активи та цифрову валюту криптовалюти не можна використовувати в операціях російськими контрагентами для оплати товарів і послуг, змінювати цю вимогу вважає "недоцільною".

Центробанк Росії також побоюється, що криптовалюти замінять рублі як основний платіжний засіб. Як зазначила Ксенія Юдаєва, це призведе до розширення тінізації економіки та зменшить надходження до бюджету від сплати податків.

У березні Binance відключила від системи P2P-платежів російські банки "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Альфа-Банк" та "Открытие". Операції за участю цих фінансових організацій автоматично видаляються у зв'язку з економічними санкціями.

Писали також, що росіяни продають криптовалюту на мільярди доларів, щоб урятуватися від санкцій. "Тихою гаванню" для них стали Об'єднані Арабські Емірати, де власники переказували в готівку цифрові активи або купують за них нерухомість.