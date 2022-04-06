Россияне не смогут обойти санкции Запада с помощью криптовалют

Иностранные регуляторы могут заблокировать крупные криптовалютные переводы и даже кошельки пользователей из России.

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Россияне не смогут использовать криптовалюты, чтобы обойти международные экономические санкции в связи с вторжением в Украину. Об этом заявила заместитель руководителя Центрального банка России Ксения Юдаева, передает российское агентство "РИА Новости".

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Совершать переводы денег с помощью криптовалют, особенно крупных сумм, Россия не может из-за "возросших регуляторных рисков". Как объяснила Юдаева, государственные органы ведущих стран, которые не запрещают криптовалютные платежи, требуют прозрачности от биржи и компаний-посредников, включая идентификацию участников транзакций. Криптовалютные биржи обслуживают меньше операций, чем обычные платежные системы, поэтому перевод цифровых активов в большом количестве проще заметить и заблокировать.

"Регуляторы США, ЕС, Великобритании, Японии, Сингапура начали реализовывать меры по пресечению обхода санкций с использованием криптовалют. В связи с этим криптобиржи вводят те или иные ограничительные меры в отношении российских инвесторов, вплоть до блокировки доступа к средствам", — отметила представитель ЦБ РФ.

Ведомство напомнило, что согласно закону о цифровых финансовых активах и цифровой валюте криптовалюты нельзя использовать в операциях российскими контрагентами для оплаты товаров и услуг, менять это требование считает "нецелесообразным".

Центробанк Росси также опасается, что криптовалюты заменят рубли в качестве основного платежного средства. Как отметила Ксения Юдаева, это приведет к расширению тенизации экономики и уменьшит поступления в бюджет от уплаты налогов.

В марте Binance отключила от системы P2P-платежей российские банки "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Альфа-Банк" и "Открытие". Операции с участием этих финансовых организаций автоматически удаляются в связи с экономическими санкциями.

Писали также, что россияне продают криптовалюту на миллиарды долларов, чтобы спастись от санкций. "Тихой гаванью" для них стали Объединенные арабские эмираты, где держатели обналичивают цифровые активы или покупают за них недвижимость.