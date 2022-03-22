Binance отключила российские банки от P2P: что грозит криптоинвесторам

Система автоматически удалила операции, в которых указаны счета "Сбербанка", ВТБ, "Газпромбанка", "Альфа-Банка" и "Открытия".

Одна из крупнейших криптовалютных бирж Binance отменила P2P-транзакции для российских банков, против которых ввели международные санкции. Об этом сообщила Государственная служба финансового мониторинга Украины на официальном Telegram-канале.

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Ведомство отмечает, что отправила Binance запрос с просьбой заблокировать платежи для россиян. В итоге биржа изменила свою политику обслуживания и ввела ограничения на так называемые платежи Peer-to-Peer (P2P) — это способ перевода денег онлайн напрямую между счетами физических лиц. В частности, пользователи из РФ не смогут воспользоваться услугами "Перевод по карте" и "Перевод через конкретный банк".

Binance ввела ограничения против таких российских банков:

Сбербанк

Газпромбанк

Альфа-Банк

Открытие

ВТБ

Служба поддержки Binance в Telegram написала, что приняла решение о введении ограничений "после тщательного изучения". Она предложила пользователям для торговли криптовалютами выбрать другие банки или методы оплаты, которых не коснулись санкции.

Представитель Binance заявил российскому информагентству ТАСС, что биржа автоматически закрыла все объявления, в которых способами оплаты указаны подсанкционные банки. Компания продолжает искать способы ограничить работу организаций, против которых ввели санкции.

В Телеграм-канале Binance Russian многие пользователи пожаловались на проблемы с Р2Р-переводами, в частности на карты "Сбербанка". Некоторые также пишут, что не смогли совершить платежи через карты через платежную систему "Мир" и карты банка "Тинькофф".

В начале марта появилась информация, что биржи Coinbase и Binance отказались блокировать доступ гражданам РФ. По словам представителей компаний, россияне по прежнему могут пользоваться их сервисами, ведь массовая блокировка противоречит принципу криптографии. В то же время, биржи пообещали соблюдать экономические санкции.

Ранее стало известно, что компании Visa и Mastercard остановили работу в РФ. Фокус разбирался, что ждет россиян после отключения крупнейших международных платежных систем.