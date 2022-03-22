Binance відключила російські банки від P2P: що загрожує криптоінвесторам

Система автоматично видалила операції, у яких зазначені рахунки "Сбербанку", ВТБ, "Газпромбанку", "Альфа-Банку" та "Открытия".

Одна з найбільших криптовалютних бірж Binance відмінила P2P-транзакції для російських банків, проти яких запровадили міжнародні санкції. Про це повідомила Державна служба фінансового моніторингу України на офіційному Telegram-каналі.

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Відомство зазначає, що надіслала Binance запит із проханням заблокувати платежі для росіян. У результаті біржа змінила свою політику обслуговування та ввела обмеження на так звані платежі Peer-to-Peer (P2P) – це спосіб переказу грошей онлайн безпосередньо між рахунками фізичних осіб. Зокрема, користувачі з РФ не зможуть скористатися послугами "Переказ за картою" та "Переказ через конкретний банк".

Binance запровадила обмеження проти таких російських банків:

Ощадбанк

Газпромбанк

Альфа Банк

Открытие

ВТБ

Служба підтримки Binance у Telegram написала, що ухвалила рішення про запровадження обмежень "після ретельного вивчення". Вона запропонувала користувачам для торгівлі криптовалютами вибрати інші банки чи методи оплати, яких не торкнулися санкції.

Представник Binance заявив російському інформагентству ТАСС, що біржа автоматично закрила всі оголошення, у яких способами оплати зазначені підсанкційні банки. Компанія продовжує шукати способи обмежити роботу організацій, проти яких запровадили санкції.

У Телеграм-каналі Binance Russian багато користувачів поскаржилися на проблеми з Р2Р-переказами, зокрема на карти "Сбербанку". Деякі також пишуть, що не змогли зробити платежі через карти через платіжну систему "Мир" і карти банку "Тінькофф".

На початку березня з'явилася інформація, що біржі Coinbase і Binance відмовилися блокувати доступ громадянам РФ. За словами представників компаній, росіяни, як і раніше, можуть користуватися їхніми сервісами, адже масове блокування суперечить принципу криптографії. У той же час, біржі пообіцяли дотримуватися економічних санкцій.

Раніше стало відомо, що компанії Visa та Mastercard зупинили роботу в РФ. Фокус розбирався, що чекає на росіян після відключення найбільших міжнародних платіжних систем.