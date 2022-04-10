В ночь на 11 апреля "Приват24" работать не будет

Несмотря на регламентные работы с интернет-банкингом, расчеты в торговой сети и банкоматы продолжат работать в штатном режиме.

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С 11 вечера 10 апреля до 8 утра 11-го сервис онлайн-банкинга "Приват24" не будет доступен из-за регламентных работ. Вместе с тем, представители банка отметили, что расчеты в торговой сети и банкоматы продолжат работать в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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"Сегодня ночью проводим плановые регламентные работы с Приват24. С 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля сервисы будут недоступны", — отмечается в сообщении.

Представители банка объяснили, что обновление системы поможет сделать банковскую систему безопаснее, также обработка увеличившихся объемов платежей будет проходить быстрее.

Предыдущие регламентные работы ПриватБанк проводил 20 марта: IT-департамент на протяжении двух суток пытался сделать аккаунты клиентов более защищенными, опасаясь возможных кибератак со стороны российских хакеров.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине банки продлили кредитные каникулы. Клиенты банков, которые еще до начала полномасштабной войны с РФ взяли кредиты или регулярно пользовались кредитной картой, смогут воспользоваться льготным периодом. Вместе с тем, это не означает, что долги будут списываться: просто за неуплату за время действия военного положения пеня начисляться не будет.