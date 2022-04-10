У ніч на 11 квітня "Приват24" не працюватиме

Незважаючи на регламентні роботи з інтернет-банкінгом, розрахунки у торговельній мережі та банкомати продовжать працювати у штатному режимі.

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З 11 вечора 10 квітня до 8-ї ранку 11-го сервіс онлайн-банкінгу "Приват24" не буде доступний через регламентні роботи. Разом з тим, представники банку зазначили, що розрахунки у торговельній мережі та банкомати продовжать працювати у штатному режимі. Про це повідомляє пресслужба банку.

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"Сьогодні вночі проводимо планові регламентні роботи з Приват24. З 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня послуги будуть недоступні", — зазначається у повідомленні.

Представники банку пояснили, що оновлення системи допоможе зробити банківську систему безпечнішою, також обробка збільшеного обсягу платежів проходитиме швидше.

Попередні регламентні роботи ПриватБанк проводив 20 березня: IT-департамент протягом двох діб намагався зробити облікові записи клієнтів більш захищеними, побоюючись можливих кібератак з боку російських хакерів.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні банки продовжили кредитні канікули. Клієнти банків, які ще до початку повномасштабної війни з РФ взяли кредити або регулярно користувалися кредитною карткою, зможуть скористатися пільговим періодом. Проте, це не означає, що борги списуватимуться: просто за несплату за час дії воєнного стану пеня не нараховуватиметься.