Исследователи нашли связь между криптовалютами и психопатией: что привлекает людей

Психологические тесты помогли выявить причины, по которым нарциссы, макиавелисты, психопаты и садисты инвестируют в крипту.

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Криптовалюта чаще всего привлекает людей, склонных к жестокости и психическим расстройствам. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сайтом Science Alert.

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Курс Биткоина и других виртуальных валют склонен к большим колебаниям, что способствует спекулятивным инвестициям. Высокие риски и большой потенциальный доход манит азартных людей, а те кто не доверяет правительствам, ценят криптовалюты за независимость от традиционной экономической системы. Как оказалось, увлечение криптовалютами указывает и на наличие более злобных качеств, известных как "темная тетрада":

Нарциссизм;

Макиавелизм;

Психопатия;

Садизм.

Он провел онлайн-опрос среди 566 человек, предложив им ответить на вопросы об их отношении к криптовалюте и планах относительно инвестиций: 26% участников сообщили, что владеют криптовалютой, а 64% проявили интерес к инвестированию. Затем исследователи провели стандартные психологические тесты, чтобы определить наличие черт "темной тетрады", а также проследили связь с отношением к крипте: страх упустить что-то, зависть, позитивность (тенденция быть позитивным или оптимистичным в жизни), вера в теории заговора.

[ + – ] Черты, которые привлекают людей к криптовалютам

Нарциссизм

Эгоцентричная черта личности, заставляющая обладателей ощущать свое превосходство над другими. Нарциссы очень уверены в себе, а потому склонны совершать рискованные инвестиции. Как показало исследование, нарциссы чаще придерживаются позитивного мышления и надеются, что криптовалюта изменит их жизнь к лучшему.

Макиавеллизм

Это явление названа в честь итальянского политического филосова Николло Макиавелли. В отличии от нарциссов, обладатели этой черты склонны к обману и манипуляциям, они не склонны к азартным играм и предпочитают принимать взвешенные решения. В то же время, макиавеллисты верят в теории заговора, подозревают скрытые мотивы в политике, а также уверены, что правительства коррумпированы и следят за всеми гражданами. Исследователи пришли к выводу, что макиавеллисты считают криптовалюту хорошим средством обойти коррупцию в государственных органах и получить финансовую независимость.

Психопатия

Эта черта личности отличается бессердечностью, импульсивностью и антисоциальным поведением. Психопатам трудно воспринимать, понимать или обращаться с эмоциями из-за отсутствия эмоционального интеллекта и сочувствия, это же делает их более устойчивыми к стрессу и тревожности, а также заставляет сознательно идти на риск ради острых ощущений.

У психопатов часто развивается игровая зависимость. Science Alert пришел к выводу, что они покупают криптовалюту, опасаясь уступить выгоду другим людям.

Садизм

Садистами называют людей, получающих удовольствие от чужих страданий, они проявляют агрессию и жестокость как физической, так и эмоциональную. Покупка криптовалюты не вредит окружающим напрямую, однако некоторые личности, склонные к садизму, покупают ее, боясь, что шанс разбогатеть выпадет другим инвесторам. Для них, возможно, и удовольствие от созерцания чужой боли, и страх потери связаны с эгоизмом.

"В отличие от нарциссов, мы обнаружили, что и психопатам, и садистам не хватает позитива в отношении своих перспектив, что сводит на нет их симпатию к криптовалюте", — отметили исследователи.

Ранее врачи рассказали, как и почему криптовалюта вредит людям. Как оказалось, колебания цен вызывают бессонницу, стресс, тревожность и даже искажают восприятие мира.