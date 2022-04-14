Дослідники знайшли зв'язок між криптовалютами та психопатією: що приваблює людей

Психологічні тести допомогли виявити причини, через які нарциси, макіавеллісти, психопати та садисти інвестують у крипту.

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Криптовалюта найчастіше приваблює людей, схильних до жорстокості та психічних розладів. Про це свідчать результати дослідження, проведеного сайтом Science Alert.

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Курс біткоїна та інших віртуальних валют схильний до великих коливань, що сприяє спекулятивним інвестиціям. Високі ризики й великий потенційний дохід манить азартних людей, а ті, хто не довіряє урядам, цінують криптовалюти за незалежність від традиційної економічної системи. Як виявилося, захоплення криптовалютами вказує і на наявність злісних рис, відомих як "темна тетрада":

Нарцисизм;

Макіавеллізм;

Психопатія;

Садизм.

Він провів онлайн-опитування серед 566 осіб, запропонувавши їм відповісти на питання про їхнє ставлення до криптовалюти та плани щодо інвестицій: 26% учасників повідомили, що володіють криптовалютою, а 64% виявили зацікавленість до інвестування. Потім дослідники провели стандартні психологічні тести, щоб визначити наявність рис "темної тетради", а також простежили зв'язок зі ставленням до крипти: страх втратити щось, заздрість, позитивність (тенденція бути позитивним чи оптимістичним у житті), віра в теорії змови.

[ + – ] Риси, які зацікавлюють людей до криптовалют

Нарцисизм

Егоцентрична риса особистості, що змушує власників відчувати власну перевагу над іншими. Нарциси дуже впевнені в собі, тому схильні здійснювати ризиковані інвестиції. Як показало дослідження, нарциси частіше дотримуються позитивного мислення і сподіваються, що криптовалюта змінить їхнє життя на краще.

Макіавеллізм

Це явище названо на честь італійського політичного філософа Нікколо Макіавеллі. На відміну від нарцисів, особистості з цією рисою схильні до обману та маніпуляцій, але не до азартних ігор, і вважають за краще приймати виважені рішення. Водночас макіавеллісти вірять у теорії змови, підозрюють приховані мотиви в політиці, а також упевнені, що уряди корумповані та стежать за всіма громадянами. Дослідники дійшли висновку, що макіавеллісти вважають криптовалюту хорошим засобом обійти корупцію в державних органах та здобути фінансову незалежність.

Психопатія

Ця риса особистості відрізняється безсердечністю, імпульсивністю та антисоціальною поведінкою. Психопатам важко сприймати, розуміти або поводитися з емоціями через відсутність емоційного інтелекту і співчуття, це робить їх стійкішими до стресу і тривожності, а також змушує свідомо йти на ризик заради гострих відчуттів.

У психопатів часто розвивається ігрова залежність. Science Alert дійшов висновку, що вони купують криптовалюту, побоюючись поступитися вигодою іншим людям.

Садизм

Садистами називають людей, які отримують задоволення від чужих страждань, вони проявляють агресію та жорстокість як фізичну, так і емоційну. Купівля криптовалюти не шкодить навколишнім безпосередньо, проте деякі особи, схильні до садизму, купують її, боячись, що шанс розбагатіти випаде іншим інвесторам. Для них, можливо, є задоволення від споглядання чужого болю, і страх втрати пов'язані з егоїзмом.

"На відміну від нарцисів, ми з'ясували, що і психопатам, і садистам не вистачає позитиву щодо своїх перспектив, що зводить нанівець їхню симпатію до криптовалюти", — зазначили дослідники.

Раніше лікарі розповіли, як і чому криптовалюта шкодить людям. Як виявилося, коливання цін викликають безсоння, стрес, тривожність і навіть спотворюють сприйняття світу.