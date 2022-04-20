"Получите 5 тыс. грн": Киберполиция предупредила о краже денег под видом военных выплат

Украинцам предлагают указать конфиденциальные данные о банковских картах якобы для получения материальной помощи.

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Мошенники пользуются военным положением в Украине, чтобы похищать деньги граждан под видом выплаты социальной помощи. Департамент киберполиции в Facebook предупредил украинцев, как не попасться на уловки преступников.

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Злоумышленники рассылают фишинговые SMS-сообщения о выплате денежной помощи вынужденным переселенцам, указывая разные суммы: от 2200 грн до 5000 грн на каждого взрослого и 3000 грн для ребенка. Под описанием они оставляют ссылку на сайт, где якобы необходимо составить заявку на получение денег, в некоторых случаях его маскируют под банк. На странице пользователям предлагают ввести персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег.

"Граждане, указывая конфиденциальные данные на подозрительных ресурсах, автоматически передают их мошенникам. После чего злоумышленники присваивают деньги украинцев", — отметили в Киберполиции.

[ + – ] Cкриншот фишингового сообщения от выплатах Фото: facebook [ + – ] Cкриншот фишингового сообщения от выплатах Фото: facebook

Правоохранители добавили, что ежедневно получают более десятка обращений о таких случаях мошенничества. Они опубликовали рекомендации, которые позволят избежать потери денег.

изучать информацию о финансовых выплатах только из официальных источников;

проверять URL-адрес сайта, ведь отличие всего в один символ выдает фишинговый сайт;

не переходить по сомнительным ссылкам и не вводить реквизиты платежных карт на и подозрительных онлайн-ресурсах;

обращаться в банк и блокировать карты в случае разглашения чувствительной информации;

сообщать Киберполиции обо всех подозрительных действиях в Интернете.

Ранее Минцифры в приложении "Дія" запустило услугу для оформления статуса ВПЛ и денежных выплат. Благодаря ей переселенцы смогут получать государственную помощь в размере 2000 грн в месяц (взрослые) и 3000 грн (дети), эти деньги можно тратить на любые расходы и даже обналичивать.

15 апреля Кабмин объявил о выплате дополнительной материальной помощи внутренним переселенцам в рамках программы ООН, рассчитанной на три месяца. Каждый из них сможет получить по 2200 грн, столько же решили платить малоимущим пенсионерам.