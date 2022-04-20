"Отримайте 5 тис. грн": Кіберполіція попередила про крадіжку грошей під виглядом воєнних виплат

Українцям пропонують вказати конфіденційні дані про банківські картки нібито для отримання матеріальної допомоги.

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Шахраї користуються воєнним станом в Україні, щоб викрадати гроші громадян у вигляді виплати соціальної допомоги. Департамент кіберполіції у Facebook попередив українців, як не потрапити на напади злочинців.

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Зловмисники розсилають фішингові SMS-повідомлення про виплату грошової допомоги вимушеним переселенцям, вказуючи різні суми: від 2200 до 5000 грн на кожну дорослу та 3000 грн для дитини. Під описом вони залишають посилання на сайт, де нібито необхідно оформити заявку на отримання грошей, іноді його маскують під банк. На сторінці користувачам пропонують ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей.

"Громадяни, вказуючи конфіденційні дані на підозрілих ресурсах, автоматично передають їх шахраям. Після чого зловмисники привласнюють гроші українців", — зазначили в Кіберполіції.

[ + – ] Cкриншот фішингового повідомлення від виплат Фото: facebook [ + – ] Cкриншот фішингового повідомлення від виплат Фото: facebook

Правоохоронці додали, що щодня отримують понад десяток звернень щодо таких випадків шахрайства. Вони опублікували рекомендації, що дозволять уникнути втрати грошей:

вивчати інформацію про фінансові виплати лише з офіційних джерел;

перевіряти URL-адресу сайту, адже відмінність лише в один символ видає фішинговий сайт;

не переходити за сумнівними посиланнями й не вводити реквізити платіжних карток на підозрілих онлайн-ресурсах;

звертатися до банку та блокувати карти в разі розголошення чутливої інформації;

повідомляти Кіберполіції про всі підозрілі дії в Інтернеті.

Раніше Мінцифри в додатку "Дія" запустило послугу для оформлення статусу ВПО та грошових виплат. Завдяки їй переселенці зможуть отримувати державну допомогу в розмірі 2000 грн на місяць (дорослі) та 3000 грн (діти), ці гроші можна витрачати на будь-які витрати й навіть перевести в готівку.

15 квітня Кабмін оголосив про виплату додаткової матеріальної допомоги внутрішнім переселенцям у межах програми ООН, розрахованої на три місяці. Кожен із них зможе отримати по 2200 грн, стільки ж вирішили платити незаможним пенсіонерам.