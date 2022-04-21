В США разработали аккумуляторы из пластика: дешевле и безопаснее литиевых

Новые хранилища получаются слишком большими, чтобы устанавливать их в автомобили или электронику, но им нашли другое применение.

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Американская компания PolyJoule разработала новый тип аккумулятора на основе электропроводящих полимеров, который дешевле и долговечнее литий-ионных. Об этом пишет сайт MIT Technology Review.

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PolyJoule основана профессорами Массачусетского технологического института Тимом Свагером и Яном Хантером, которые обнаружили, что проводящие полимеры подходят для хранения энергии. Они считают, что этим материалы станут хорошей альтернативой литию и свинцу, которые широко используются в современных аккумуляторах.

По словам разработчиков, полимеры, в том числе пластик, могут быстро заряжаться, поглощают большую часть поступающего электричества и сохраняют его в течение долгого времени. При этом они дешевы в производстве, обладают высокой прочностью, выдерживают вздутиие и сжатия во время процесса зарядки-разрядки. В отличие от литий-ионных, пластиковые аккумуляторы не перегреваются и не вспыхивают, а потому не требуют активных систем для контроля температуры.

Главным недостатком технологии является низкая плотность энергии, поэтому аккумуляторы получаются в 2-5 раз крупнее, чем литий-ионные аналоги такой же емкости. Как заявил генеральный директор PolyJoule Эли Пастер, по этой причине компания решила делать большие стационарные блоки для хранения электроэнергии от возобновляемых источников, таких как ветровые или солнечные электростанции. Стартап уже построил более 18 000 энергетических ячеек и запустил пилотный проект для их испытания.

"Мы хотим создать действительно надежную и недорогую батарею, которую можно будет использовать повсюду. Вы можете ударить его где угодно, и вам не нужно об этом беспокоиться", — рассказал Эли Пастер.

По его словам PolyJoule пытается создать технологию, максимально простую в производстве и не требующую специальных условий, как некоторые другие типы аккумуляторов. Для этого они выбрали химические процессы на водной основе и используют уже существующие на рынке машины для сборки аккумуляторных элементов.

Успех пластиковых батарей зависит от того, насколько быстро компания сможет наладить коммерческое производство, а также от их рыночной стоимости. Некоторые исследования говорят о том, что для полного перехода на "чистую" энергию ее хранение должно стоить не более $20 за КВт/ч.

По мнению Эли Пастера, системы PolyJoule вряд ли обеспечить такую низкую цену. Сейчас стартап ориентируется на $65 за КВт/ч и надеется, что энергетические компании и потребители согласятся платить такую цену, соблазнившись долгосрочностью и простотой пластиковых батарей, которые в долгосрочной перспективе позволят сэкономить на обслуживании и ремонте.

Ранее ученые разработали квантовую батарею, которая заряжается в 200 раз быстрее обычной. Технология должна ускорить зарядку электромобилей с часов до нескольких минут.