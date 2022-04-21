У США розробили акумулятори із пластику: дешевше і безпечніше за літієві

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Американська компанія PolyJoule розробила новий тип акумулятора на основі електропровідних полімерів, який дешевший і довговічніший за літій-іонні. Про це пише сайт MIT Technology Review.

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PolyJoule заснована професорами Массачусетського технологічного інституту Тімом Свагером та Яном Хантером, які виявили, що провідні полімери підходять для зберігання енергії. Вони вважають, що цим матеріали стануть гарною альтернативою літію та свинцю, які широко використовують у сучасних акумуляторах.

За словами розробників, полімери, зокрема пластик, можуть швидко заряджатися, поглинають більшу частину електрики, що надходить, і зберігають її протягом тривалого часу. Водночас вони дешеві у виробництві, мають високу міцність, витримують здуття та стискування під час процесу зарядки-розрядки. На відміну від літій-іонних пластикові акумулятори не перегріваються і не спалахують, а тому не вимагають активних систем для контролю температури.

Головним недоліком технології є низька щільність енергії, тому акумулятори виходять у 2-5 разів більші за літій-іонні аналоги такої ж місткості. Як заявив генеральний директор PolyJoule Елі Пастер, тому компанія вирішила робити великі стаціонарні блоки для зберігання електроенергії від відновлюваних джерел, таких як вітрові або сонячні електростанції. Стартап вже збудував понад 18 000 енергетичних осередків та запустив пілотний проєкт для їхнього випробування.

"Ми хочемо створити дійсно надійну та недорогу батарею, яку можна використати всюди. Ви можете бахнути його будь-де, і вам не потрібно про це турбуватися", — розповів Елі Пастер.

За його словами, PolyJoule намагається створити технологію, максимально просту у виробництві і яка не потребує спеціальних умов, як деякі інші типи акумуляторів. Для цього вони вибрали хімічні процеси на водній основі й використовують машини, що вже існують на ринку, для складання акумуляторних елементів.

Успіх пластикових батарей залежить від того, наскільки швидко компанія зможе налагодити комерційне виробництво, а також від їхньої ринкової вартості. Деякі дослідження говорять про те, що для повного переходу на чисту енергію її зберігання має коштувати не більш як $20 за КВт·год.

На думку Елі Пастера, системи PolyJoule навряд чи забезпечать таку низьку ціну. Зараз стартап орієнтується на $65 за КВт·год і сподівається, що енергетичні компанії та споживачі погодяться платити таку ціну, спокусившись довгостроковістю та простотою пластикових батарей, які в довгостроковій перспективі дозволять заощадити на обслуговуванні та ремонті.

Раніше вчені розробили квантову батарею, яка заряджається у 200 разів швидше за звичайну. Технологія повинна прискорити зарядку електромобілів із годин до кількох хвилин.