Коллекционеры NFT потеряли $34 млн из-за ошибки в строчке кода

Организаторы проигнорировали предупреждения экспертов, а теперь не могут извлечь средства из смарт-контракта.

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Пользователи потеряли $34 млн во время продажи NFT-коллекции Akutars, разработанной стартапом Aku Dreams. Подробности выяснил портал Bitcoinist.

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Проект Aku Dreams для продажи NFT в 2020 году запустил профессиональный бейсболист на пенсии Мика Джонсон. 22 апреля он выставил на онлайн-аукцион в Голландии 15 тысяч NFT-токенов из коллекции Akutars, на которых изображен мультяшный космонавт.

Организаторы решили, что цена определяется самой низкой ставкой, которая составила 3,5 Ethereum (ETH) или $10,5 тыс., всем, кто заплатит более высокую сумму, пообещали компенсацию, а владельцам пропусков — скидку 0,5 ETH за каждый созданный ими NFT. Однако вскоре после запуска аукциона ставки участников на общую сумму 11 539 ETH ($34 млн) оказались заблокированы из-за ошибки в смарт-контракте — это компьютерный алгоритм, предназначенный для формирования, управления и предоставления информации о владении чем-либо.

Из-за ошибки в коде система стала уязвима для взлома, поэтому один из пользователей заблокировал все транзакции, чтобы привлечь внимание к проблеме проекта. Он заявил, что разработчики знали об ошибке.

Вскоре после этого Aku Dreams признали уязвимость и пообещали выплатить обладателям пропусков по 0.5 ETH. Однако в смарт-контракте возникла еще одна программная ошибка, из-за которой команда не смогла вывести ETH — криптовалюта оказалась безвозвратно заблокирована.

[ + – ] NFT-токены из коллекции Akutars Фото: Скриншот

"Мы все еще расследуем, почему средства проекта заблокированы. Говоря откровенно, это наша вина. Сторонние разработчики помогали разными способами", — написала Aku Dreams в Twitter. — "Мы заблокированы и консультируемся с некоторыми из лучших специалистов. Мы исправим ошибки настолько быстро, насколько это возможно".

Как отмечает Bitcoinist, исследователь безопасности Хасан предупреждал Aku Dreams об уязвимостях недавно запущенного контракта, и компания могла предотвратить атаку. Точно так же другой разработчик под псевдонимом @0xInuarashi заявил, что проекту сначала нужно тщательно все проверить и заботиться о защите средств.

Несмотря на скандал, сообщество разработчиков выразило поддержку Aku Dreams и надежду на дальнейший рост проекта. Основатель компании Мика Джонсон обратился к ним:

"Мне очень жаль, я подвел вас всех. Я буду продолжать работать не покладая рук, потому что мы зашли слишком далеко, я не могу сейчас остановиться".

Ранее писали, что дорогой NFT из коллекции Bored Ape Yacht Сlub случайно продали за $115 вместо $390 тысяч. Выставляя токен на продажу, владелец перепутал цифровую валюту, а бот мгновенно согласился на сделку по низкой цене, чтобы тут же перепродать изображение.

В марте сообщалось, что хакер украл $625 млн из блокчейна NFT-игры Axie Infinity. Ему удалось взломать систему при помощи криптографических ключей.