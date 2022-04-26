Колекціонери NFT втратили $34 млн через помилку в рядку коду

Організатори проігнорували попередження експертів, а тепер не можуть витягти кошти зі смарт-контракту.

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Користувачі втратили $34 млн під час продажу NFT-колекції Akutars, розробленої стартапом Aku Dreams. Подробиці з'ясував портал Bitcoinist.

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Проєкт Aku Dreams для продажу NFT у 2020 році запустив професійний бейсболіст на пенсії Міка Джонсон. 22 квітня він виставив на онлайн-аукціон у Голландії 15 тисяч NFT-токенів із колекції Akutars, на яких зображений мультяшний космонавт.

Організатори вирішили, що ціна визначається найнижчою ставкою, яка склала 3,5 Ethereum (ETH) або $10,5 тис., усім, хто заплатить більш високу суму, пообіцяли компенсацію, а власникам перепусток — знижку 0,5 ETH за кожен створений ними NFT. Проте невдовзі після запуску аукціону ставки учасників на загальну суму 11 539 ETH ($34 млн) виявилися заблокованими через помилку в смарт-контракті — це комп'ютерний алгоритм, призначений для формування, управління та надання інформації про володіння чимось.

Через помилку в коді система стала вразливою для злому, тому один із користувачів заблокував усі транзакції, щоб привернути увагу до проблеми проєкту. Він заявив, що розробники знали про помилку.

Незабаром після цього Aku Dreams визнали вразливість і пообіцяли виплатити власникам перепусток по 0,5 ETH. Однак у смарт-контракті виникла ще одна програмна помилка, через яку команда не змогла вивести ETH — криптовалюта виявилася безповоротно заблокованою.

[ + – ] NFT-токени з колекції Akutars Фото: Скриншот

"Ми все ще розслідуємо, чому кошти проєкту заблоковані. Відверто кажучи, це наша вина. Сторонні розробники допомагали різними способами, — написала Aku Dreams у Twitter. — Ми заблоковані та консультуємося з деякими з найкращих фахівців. Ми виправимо помилки настільки швидко, наскільки це можливо".

Як зазначає Bitcoinist, дослідник безпеки Хасан попереджав Aku Dreams про вразливості нещодавно запущеного контракту, і компанія могла запобігти атаці. Так само інший розробник під псевдонімом @0xInuarashi заявив, що проєкту спочатку потрібно ретельно все перевірити й дбати про захист коштів.

Незважаючи на скандал, спільнота розробників висловила підтримку Aku Dreams і надію на подальше зростання проєкту. Засновник компанії Міка Джонсон звернувся до них:

"Мені дуже шкода, я підвів вас усіх. Я продовжуватиму працювати, не покладаючи рук, тому що ми зайшли занадто далеко, я не можу зараз зупинитися".

Раніше писали, що дорогий NFT із колекції Bored Ape Yacht Сlub випадково продали за $115 замість $390 тисяч. Виставляючи токен на продаж, власник переплутав цифрову валюту, а бот миттєво погодився на угоду за низькою ціною, щоб відразу перепродати зображення.

У березні повідомлялося, що хакер вкрав $625 млн із блокчейну NFT-ігри Axie Infinity. Йому вдалося зламати систему за допомогою криптографічних ключів.