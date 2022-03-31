NFT з дорогої колекції Bored Ape помилково продали за $115 замість $390 тисяч

Покупець запропонував ціну в криптовалюті DAI, яка візуально дуже нагадує дорогу Ethereum — продавець попався на хитрощі.

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Унікальний токен (NFT) з популярної колекції Bored Ape Yacht Club продали за $115, що в рази нижче за його ринкову вартість. Про це стало відомо сайту Incrypted.

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Згідно з даними торгового майданчика OpenSea, 28 березня користувач з ніком cchan продав мавпу #835 за 115 DAI — стейблкоїн, курс якого прирівнюється до долара США. Влітку 2021 року він купив цей NFT за 16 ETH, що становить близько $50 тис. Раніше колишньому власнику пропонували продати зображення за суми від 75 ETH до 106 ETH, проте він відмовився.

Як припускає Incrypted, продавець міг переплутати DAI з ETH, адже обидві мають схожі іконки у вигляді призм, і подумав, що йому запропонували 115 ETH ($391 тис.). Спекулянти часто користуються цією схожістю, намагаючись обдурити неуважних власників NFT.

Bored Ape #835 придбав безіменний користувач з номером 4ED9AA, а потім його надіслав notcchan.eth. Раніше між ними відбулася ще одна транзакція з надсилання токена #11670 з колекції Mutant Ape Yacht Club. В Open Sea можна помітити, що 4ED9AA надіслав багато заявок на покупку NFT за DAI, близько десятки з них відхилено.

Ще один імовірний варіант — зламування гаманця або аккаунту на Open Sea. Один із NFT-трейдерів повідомив у Twitter, що зв'язався зі cchan, і той заявив, ніби не в курсі ситуації.

Раніше писали, що Bored Ape Yacht Club безплатно роздає свою криптовалюту під назвою ApeCoin (APE). Будь-який власник NFT із колекції може подати заявку протягом 90 днів з початку акції (до 16 червня).

Писали також, що фотограф купив NFT Bored Ape Yacht Club за $320, а продав за $1,4 млн. Сума угоди за пів року склала 347 Ethereum.

У березні власник помилково продав NFT-токен Etherock за 1 цент замість $1 млн. Розміщуючи заявку, він випадково вказав ціну в монетах Wei замість ETH. За словами користувача, бот миттєво здійснив покупку і відразу виставив зображення на продаж за 234 ETH.