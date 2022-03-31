NFT из дорогой коллекции Bored Ape по ошибке продали за $115 вместо $390 тысяч

Покупатель предложил цену в криптовалюте DAI, которая визуально очень напоминает дорогостоящую Ethereum — продавец попался на уловку.

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Уникальный токен (NFT) из популярной коллекции Bored Ape Yacht Сlub продали за $115, что в разы ниже его рыночной стоимости. Об этом стало известно сайту Incrypted.

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Согласно данным торговой площадки OpenSea, 28 марта пользователь с ником cchan продал обезьяну #835 за 115 DAI — стейблкоин, курс которого приравнивается к доллару США. Летом 2021 года он купил этот NFT за 16 ETH, что составляет около $50 тыс. Ранее бывшему владельцу предлагали продать изображение за суммы от 75 ETH до 106 ETH, однако он отказался.

Как предполагает Incrypted, продавец мог перепутать DAI с ETH, ведь обе имеют схожие иконки в виде призм, и подумал, что ему предложили 115 ETH ($391 тыс.). Спекулянты часто пользуются этим сходством, пытаясь обмануть невнимательных владельцев NFT.

Bored Ape #835 был приобретен безымянным пользователем с номером 4ED9AA, а затем отправлен notcchan.eth. Ранее между ними состоялась еще одна транзакция по отправке токена #11670 из коллекции Mutant Ape Yacht Club. В Open Sea можно заметить, что 4ED9AA отправил много заявок на покупку NFT за DAI, около десятки из них были отклонены.

Еще один вероятный вариант — взлом кошелька или аккаунта на Open Sea. Один из NFT-трейдеров сообщил в Twitter, что связался с cchan, и тот заявил, будто не в курсе ситуации.

Ранее писали, что Bored Ape Yacht Club бесплатно раздает собственную криптовалюту под названием ApeCoin (APE). Любой обладатель NFT из коллекции может подать заявку в течение 90 дней с начала акции (до 16 июня).

Писали также, что фотограф купил NFT Bored Ape Yacht Club за $320, а продал за $1,4 млн. Сумма сделки спустя полгода составила 347 Ethereum.

В марте владелец по ошибке продал NFT-токен Etherock за 1 цент вместо $1 млн. Размещая заявку, он случайно указал цену в монетах Wei вместо ETH. По словам пользователя, бот мгновенно совершил покупку и тут же выставил изображение на продажу за 234 ETH.