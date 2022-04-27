"Взломали более 80 баз данных граждан и бизнеса": министр Федоров о кибервойне с Россией

Чиновник рассказал, как технологии помогают украинцам вычислять российских военных и передавать данные в ВСУ.

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о победах на киберфронте и о том, как легко украинцам удается вычислять российских военных и их технику, и передавать данные ВСУ. Интервью с чиновником опубликовало издание РБК Украина.

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Федоров заявил, что украинским кибер-силам удалось взломать более 80 баз данных. Он утверждает, что базы содержат важные данные о гражданах и компаниях из РФ. Также он подчеркнул важность санкций и отказа крупных международных компаний работать с Россией.

"Цифровая блокада сделала так, что сегодня VK (экс-Mail.ru Group, — ред.) не может даже серверы себе купить. Их сфера кибербезопасности очень пострадала из-за санкций", — отметил Федоров.

Министр упомянут и о том, что россияне не оставляют попыток обойти санкции США и ЕС, используя криптовалюту и "другие финансовые инструменты". Сейчас украинская сторона работает над тем, чтобы сделать такие обходы невозможными.

"Мы пытаемся найти корни этой проблемы, какие именно организации допускают такие схемы, и работаем над этим", — заверил он и акцентировал, что считает необходимым введение тотальных цифровых санкций со стороны всех соцсетей, платформ, бирж.

Однако санкции и в том виде, в котором они приняты, работают. Михаил Федоров отметил, что многие айтишники, создатели цифрового контента, представители криптоиндустрии покидают Россию.

Чиновник рассказал и о том, как технологии помогают бороться с вражескими войсками на временно оккупированных территориях. По его словам, многие украинцы передают информацию через специальных чат-ботов

"Люди уже даже научились отличать виды техники, научились очень четко описывать происходящее, передавать геолокации, фото и видео", — говорит он. "Понятно, что нужно быть очень аккуратными, но эти орки настолько отсталые, что даже не понимают, что постоянно находятся под камерами, и все знают, где они и что они делают".

Ранее мы сообщали о том, что американские военные обучают систему ИИ планировать стратегии, которые помогли бы одолеть такого противника, как российская армия. В качестве примера берутся данные о войне России с Украиной.