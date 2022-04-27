"Зламали понад 80 баз даних громадян і бізнесу": міністр Федоров про кібервійну з Росією

Чиновник розповів, як технології допомагають українцям вираховувати російських військових і передавати дані в ЗСУ.

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про перемоги на кіберфронті та про те, як легко українцям вдається вираховувати російських військових і їхню техніку та передавати дані ЗСУ. Інтерв'ю з чиновником опублікувало видання "РБК Україна".

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Федоров заявив, що українським кіберсилам вдалося зламати понад 80 баз даних. Він стверджує, що бази містять важливі дані про громадян і компаній із РФ. Також він наголосив на важливості санкцій і відмови великих міжнародних компаній працювати з Росією.

"Цифрова блокада зробила так, що сьогодні VK (екс-Mail.ru Group, — ред.) не може навіть сервери собі купити. Їхня сфера кібербезпеки дуже постраждала через санкції", — зазначив Федоров.

Міністр згадав і про те, що росіяни не залишають спроб обійти санкції США та ЄС, використовуючи криптовалюту й "інші фінансові інструменти". Зараз українська сторона працює над тим, щоб унеможливити такі обходи.

"Ми намагаємося знайти коріння цієї проблеми, які саме організації допускають такі схеми, і працюємо над цим", — запевнив він і акцентував, що вважає за необхідне запровадження тотальних цифрових санкцій із боку всіх соцмереж, платформ, бірж.

Проте санкції й у тому вигляді, в якому вони ухвалені, працюють. Михайло Федоров зазначив, що багато айтішників, творців цифрового контенту, представників криптоіндустрії залишають Росію.

Чиновник розповів і про те, як технології допомагають боротися з ворожими військами на тимчасово окупованих територіях. За його словами, багато українців передають інформацію через спеціальні чат-боти.

"Люди вже навіть навчилися відрізняти види техніки, навчилися дуже чітко описувати те, що відбувається, передавати геолокації, фото та відео, — говорить він. — Зрозуміло, що треба бути дуже акуратними, але ці орки настільки відсталі, що навіть не розуміють, що постійно перебувають під камерами, і всі знають, де вони та що вони роблять".

Раніше ми повідомляли про те, що американські військові навчають систему ШІ планувати стратегії, які б допомогли здолати такого супротивника, як російська армія. Як приклад, беруться дані про війну Росії з Україною.