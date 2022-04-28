Украинцы не могут получить статус временно перемещенных лиц в "Дія": в чем причина

Служба поддержки утверждает, что украинцы подают настолько много заявок, что реестр сильно перегружен.

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Многие украинцы не могут получить статус временно перемещенных лиц в сервисе "Дія" или получить финансовую помощь. Пресс-служба государственного предприятия в Facebook объяснила причины проблем.

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В сервисе госулуг "Дія" можно комплексно оформить статус временно перемещенного лица и соответствующие выплаты в качестве матпомощи от государства.

Тем, кто по получил этот статус до 24 февраля и по состоянию на 1 марта получал ежемесячную адресную помощь, услугу продлят автоматически, если же переселенец не получал денег, то ему нужно подать заявление офлайн.

"Как только вы оформляете статус ВПЛ, ваше заявление отправляется в список ожидания выплаты. Срок зачисления средств зависит от того, когда Ощадбанк по представлению Минсоцполитики перечислит средства в ваш банк. Ожидайте уведомления от банка о зачислении средств на карту єПідтримка", — отмечается в посте сервиса "Дія" на Facebook.

В комментариях некоторые украинцы пожаловались, что отправили заявление для получения статуса ВПЛ и уже больше недели ждут результатов. Как сообщила служба поддержки "Дія", срок обработки заявления зависит от нагрузки на реестр. Сейчас многие пользователи пытаются воспользоваться услугой, поэтому приходится обрабатывать большое количество заявок. Как только данные внесут в реестр ВПЛ, справка автоматически подгрузится в приложении, обещает техподдержка.

Пользовательница Лилия Остапенко рассказала, что справки для ее детей о статусе ВПЛ, оформленные в поселковом совете, не отображаются в сервисе "Дія". В службе поддержки объяснили, что такое может произойти по двум причинам:

ребенок не получил отдельную справку о ВПЛ;

при оформлении справки родителя ребенка не указали как связанное с ним лицо.

Ситуацию можно исправить, обратившись в ближайшее управление соцзащиты по новому месту жительства. Представитель "Дії" предупредил, что справка о статусе ребенка будет отображаться в приложении того родителя (опекуна), который оформлял документ для него.

Пользователь Роман Дмитрук утверждает, что подал заявление о предоставлении статуса ВПЛ для себя и двух своих детей через приложение "Дія". В статусе указано, будто процедура прошла успешно, но справки в приложении не появились. В реестре управления соцсзащиты информация тоже не появилась, а в ЦОАП очередь расписана на месяцы вперед. Вот, что порекомендовали сделать Роману в службе поддержки госсервиса:

"Такая ситуация может случиться, если ваше заявление было отклонено Министерством социальной политики. Для уточнения деталей рекомендуем обратиться по номеру 044 289 86 22 или оставить электронное обращение на сайте Министерства социальной политики".

Юзер Юрий Мирчук опубликовал скриншот неудачной попытки оформления статуса ВПЛ в приложении "Дія" — при попытке отправить заявку система сообщила об ошибке. Как написала техподдержка, такое происходит, когда в реестрах недостаточно данных о человеке или их необходимо обновить.

Ранее Минцифры предоставило инструкцию, как переселенцам получить помощь в размере 2000 грн. Эвакуировавшиеся украинцы могут оформить услугу в приложении "Дія" или ЦОАП, если соответствуют требованиям, установленным правительством.