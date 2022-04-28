Українці не можуть отримати статус тимчасово переміщених осіб у "Дії": у чому причина

Служба підтримки стверджує, що українці подають так багато заявок, що реєстр дуже перевантажений.

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Багато українців не можуть отримати статусу тимчасово переміщених осіб у сервісі "Дія" або отримати фінансову допомогу. Пресслужба державного підприємства у Facebook пояснила причини проблем.

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У сервісі держулуг "Дія" можна комплексно оформити статус тимчасово переміщеної особи та відповідні виплати як матдопомогу від держави.

Тим, хто отримав цей статус до 24 лютого та станом на 1 березня отримував щомісячну адресну допомогу, послугу продовжать автоматично, якщо ж переселенець не отримував грошей, то йому потрібно подати заяву офлайн.

"Щойно ви оформляєте статус ВПО, ваша заява надсилається до списку очікування виплати. Термін зарахування коштів залежить від того, коли "Ощадбанк" за поданням Мінсоцполітики перерахує кошти до вашого банку. Очікуйте повідомлення від банку про зарахування коштів на картку єПідтримка", — наголошується в пості сервісу "Дія" на Facebook.

У коментарях деякі українці поскаржилися, що відправили заявку для набуття статусу ВПО та вже більше тижня чекають на результати. Як повідомила служба підтримки "Дії", термін опрацювання заяви залежить від навантаження на реєстр. Зараз багато користувачів намагаються скористатися послугою, тому доводиться обробляти велику кількість заявок. Як тільки дані внесуть до реєстру ВПО, довідка автоматично підвантажиться в додатку, обіцяє техпідтримка.

Користувачка Лілія Остапенко розповіла, що довідки для її дітей про статус ВПО, оформлені в селищній раді, не відображаються в сервісі "Дія". У службі підтримки пояснили, що таке може статися з двох причин:

дитина не отримала окрему довідку про ВПО;

при оформленні довідки батька дитини не вказали як пов'язану з нею особу.

Ситуацію можна виправити, звернувшись до найближчого управління соцзахисту за новим місцем проживання. Представник "Дії" попередив, що довідка про статус дитини відображатиметься в додатку батька (опікуна), який оформляв документ для нього.

Користувач Роман Дмитрук стверджує, що подав заяву про надання статусу ВПО для себе та двох своїх дітей через додаток "Дія". У статусі зазначено, що процедура пройшла успішно, але довідки в додатку не з'явилися. У реєстрі управління соцзахисту інформація теж не з'явилася, а в ЦНАП черга розписана на місяці наперед. Ось що порекомендували зробити Роману в службі підтримки держсервісу:

"Така ситуація може статися, якщо ваша заява була відхилена Міністерством соціальної політики. Для уточнення деталей рекомендуємо звернутися за номером 044 289 86 22 або залишити електронне звернення на сайті Міністерства соціальної політики".

Користувач Юрій Мирчук опублікував скриншот невдалої спроби оформлення статусу ВПО в додатку "Дія" — при спробі надіслати заявку система повідомила про помилку. Як написала техпідтримка, таке відбувається, коли в реєстрах недостатньо даних про людину або їх необхідно оновити.

Раніше Мінцифри надало інструкцію, як переселенцям отримати допомогу в розмірі 2000 грн. Українці, що евакуювалися, можуть оформити послугу в додатку "Дія" або ЦНАП, якщо відповідають вимогам, встановленим урядом.