Обошли Starlink: в КНР запустили "лазерный" Интернет со скоростью передачи до 10 Гбит/с

Терминал межспутниковой лазерной связи, размером с чемоданчик, можно устанавливать на спутники и передавать данные очень быстро и сверхсекретно.

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Команда инженеров из Пекинского института оборудования дистанционного зондирования разработала компактную лазерную установку, позволяющую спутникам связываться даже находясь на большом расстоянии друг от друга. При этом скорость передачи данных значительно выше, чем у аналогичных современных продуктов, сообщает scmp.com.

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Разработчики говорят, что их технология позволяет передать 6 видеофайлов (фильмов) высокого разрешения из Сиэтла в Нью-Йорк менее чем за одну секунду. Ян Цзянь, директор по передовым коммуникационным технологиям Пекинского института оборудования дистанционного зондирования, в своей научной статье, опубликованной в журнале Optical Communication Technology, заявил, что устройство — размером меньше стандартного чемодана и весом всего 12 кг — поможет построить интернет-инфраструктуру на околоземной орбите.

Технология имеет рабочий диапазон более 4000 км и среднюю скорость 10 Гбит/с, сообщает СМИ и сравнивает ее с аналогичными технологиями.

"Японский лазерный спутник JDRS-1, запущенный в 2020 году, может развивать скорость до 1,8 Гбит/с, а американская военная космическая архитектура нового поколения предусматривает разработку к 2028 году сети лазерных спутников с пропускной способностью от 250 Мбит/с до 1 Гбит/с", — говорится в материале.

Также издание сравнило скорости китайской технологии с показателями передачи данных между двумя спутниками Starlink (эксперимент с применением лазерной связи проводился в 2020 году).

"Скорость передачи данных не разглашается, но основатель компании Илон Маск сказал, что ожидает, что в будущем его инженерам удастся развить скорость до 10 Гбит/с", — подчеркивает медиа.

Согласно данным, опубликованным Янгом, разработанное его командой устройство состоит из 80-миллиметрового телескопа, лазерного генератора и механической платформы. Оно, как уже заявлялось ранее, достаточно компактно, чтобы его можно было использовать на большинстве спутников.

"Преимуществами терминала межспутниковой лазерной связи являются его компактность, высокая скорость связи и обеспечение конфиденциальности передаваемых данных, функция защиты от электромагнитных помех", — говорится в статье разработчиков.

Ранее мы публиковали информацию о том, как жители Украины могут подключиться к терминалам Starlink, чтобы иметь доступ к спутниковому Интернету.