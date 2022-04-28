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Обійшли Starlink: у КНР запустили "лазерний" Інтернет із швидкістю передавання до 10 Гбіт/с

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супутник

Термінал міжсупутникового лазерного зв'язку, розміром із валізку, можна встановлювати на супутники і передавати дані дуже швидко та надсекретно.

Команда інженерів із Пекінського інституту обладнання дистанційного зондування розробила компактну лазерну установку, що дозволяє супутникам зв'язуватися навіть, перебуваючи на великій відстані один від одного. При цьому швидкість передавання даних є значно вищою, ніж в аналогічних сучасних продуктів, повідомляє scmp.com.

Розробники кажуть, що їхня технологія дозволяє передати 6 відеофайлів (фільмів) високої роздільної здатності із Сіетла в Нью-Йорк менш ніж за одну секунду. Ян Цзянь, директор із передових комунікаційних технологій Пекінського інституту обладнання дистанційного зондування, у своїй науковій статті, опублікованій у журналі Optical Communication Technology, заявив, що пристрій — розміром меншим за стандартну валізу та вагою усього 12 кг — допоможе побудувати інтернет-інфраструктуру на навколоземній орбіті.

Технологія має робочий діапазон понад 4 000 км і середню швидкість 10 Гбіт/с, повідомляє ЗМІ та порівнює її з аналогічними технологіями.

"Японський лазерний супутник JDRS-1, запущений у 2020 році, може розвивати швидкість до 1,8 Гбіт/с, а американська військова космічна архітектура нового покоління передбачає розробку до 2028 року мережі лазерних супутників із пропускною здатністю від 250 Мбіт/с до 1 Гбіт/с", — йдеться у матеріалі.

Також видання порівняло швидкості китайської технології з показниками передавання даних між двома супутниками Starlink (експеримент із застосуванням лазерного зв'язку проводився у 2020 році).

"Швидкість передавання даних не розголошується, але засновник компанії Ілон Маск сказав, що очікує, що в майбутньому його інженерам вдасться розвинути швидкість до 10 Гбіт/с", — наголошує медіа.

Згідно з даними, опублікованими Янгом, розроблений його командою пристрій складається з 80-міліметрового телескопа, лазерного генератора та механічної платформи. Воно, як заявлялося раніше, досить компактне, щоб його можна було використати на більшості супутників.

"Перевагами терміналу міжсупутникового лазерного зв'язку є його компактність, висока швидкість зв'язку і забезпечення конфіденційності даних, що передаються, функція захисту від електромагнітних перешкод", — йдеться у статті розробників.

Раніше ми публікували інформацію про те, як жителі України можуть підключитися до терміналів Starlink, щоб мати доступ до супутникового Інтернету.