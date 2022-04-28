Обійшли Starlink: у КНР запустили "лазерний" Інтернет із швидкістю передавання до 10 Гбіт/с

Термінал міжсупутникового лазерного зв'язку, розміром із валізку, можна встановлювати на супутники і передавати дані дуже швидко та надсекретно.

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Команда інженерів із Пекінського інституту обладнання дистанційного зондування розробила компактну лазерну установку, що дозволяє супутникам зв'язуватися навіть, перебуваючи на великій відстані один від одного. При цьому швидкість передавання даних є значно вищою, ніж в аналогічних сучасних продуктів, повідомляє scmp.com.

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Розробники кажуть, що їхня технологія дозволяє передати 6 відеофайлів (фільмів) високої роздільної здатності із Сіетла в Нью-Йорк менш ніж за одну секунду. Ян Цзянь, директор із передових комунікаційних технологій Пекінського інституту обладнання дистанційного зондування, у своїй науковій статті, опублікованій у журналі Optical Communication Technology, заявив, що пристрій — розміром меншим за стандартну валізу та вагою усього 12 кг — допоможе побудувати інтернет-інфраструктуру на навколоземній орбіті.

Технологія має робочий діапазон понад 4 000 км і середню швидкість 10 Гбіт/с, повідомляє ЗМІ та порівнює її з аналогічними технологіями.

"Японський лазерний супутник JDRS-1, запущений у 2020 році, може розвивати швидкість до 1,8 Гбіт/с, а американська військова космічна архітектура нового покоління передбачає розробку до 2028 року мережі лазерних супутників із пропускною здатністю від 250 Мбіт/с до 1 Гбіт/с", — йдеться у матеріалі.

Також видання порівняло швидкості китайської технології з показниками передавання даних між двома супутниками Starlink (експеримент із застосуванням лазерного зв'язку проводився у 2020 році).

"Швидкість передавання даних не розголошується, але засновник компанії Ілон Маск сказав, що очікує, що в майбутньому його інженерам вдасться розвинути швидкість до 10 Гбіт/с", — наголошує медіа.

Згідно з даними, опублікованими Янгом, розроблений його командою пристрій складається з 80-міліметрового телескопа, лазерного генератора та механічної платформи. Воно, як заявлялося раніше, досить компактне, щоб його можна було використати на більшості супутників.

"Перевагами терміналу міжсупутникового лазерного зв'язку є його компактність, висока швидкість зв'язку і забезпечення конфіденційності даних, що передаються, функція захисту від електромагнітних перешкод", — йдеться у статті розробників.

Раніше ми публікували інформацію про те, як жителі України можуть підключитися до терміналів Starlink, щоб мати доступ до супутникового Інтернету.