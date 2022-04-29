Названы самые "токсичные" смартфоны: ученые составили список опасных устройств
Оказалось, что наивысший уровень излучаемой радиации имеют гаджеты от Motorola, ZTE, Asus и OnePlus.
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Немецкое Федеральное ведомство по радиационной защите (Bundesamt für Strahlenschutz, BfS) опубликовало список самых небезопасных для здоровья человека смартфонов. Итоги исследования были размещены на сайте ведомства.
BfS — это научно-техническое учреждение, подведомственное Федеральному министерству по охране окружающей среды Германии. Учреждение занимается обеспечением безопасности и защиты окружающей среды от ионизирующих и неионизирующих излучений.
"К сфере ионизирующих излучений относятся, например, рентгенодиагностика в медицине, безопасность при обращении с радиоактивными веществами в ядерной технике и защита от повышенной естественной радиоактивности. Работа в области неионизирующих излучений включает в себя защиту от ультрафиолета и воздействия мобильной связи", — поясняется на сайте ведомства.
Недавно сотрудники BfS проанализировали, каков уровень излучаемой радиации у моделей смартфонов от разных производителей, ведь мобильная связь (электромагнитные волны излучаемые на определенных частотах), как раз относится к неионизирующему излучению. Согласно мировым стандартам, опасной доза излучения становится тогда, когда превышает показатель в 2 ватта на килограмм. Данный фактор, конечно, негативно влияет на владельца устройства, и при этом гаджет не обязательно должен быть активирован, а может находиться в спящем режиме.
По мнению немецких исследователей, список самых опасных аппаратов выглядит так:
- Allview P7 Pro — 1,82 Вт/кг
- Motorola edge — 1,79 Вт/кг
- Allview X4 Soul — 1,65 Вт/кг
- Wiko JERRY3 — 1,61 Вт/кг
- ZTE Axon 11 5G — 1,59 Вт/кг
- Allview X4 Soul Lite — 1,59 Вт/кг
- Asus ZenFone 6 (ZS630KL) — 1,57 Вт/кг
- OnePlus 6T — 1,55 Вт/кг
- OnePlus 6T McLaren Edition — 1,55 Вт/кг
- Alcatel 3L (5029D) — 1,53 Вт/кг
Как видно, в антирейтинг попали не только малоизвестные бренды Allview (Румыния) и Wiko (Франция), но и популярные марки в Украине: Motorola, ZTE, Asus, OnePlus.
Радует, что у моделей от Xiaomi, Samsung и Apple показатели радиоактивности находятся на уровне 1,11 Вт/кг, 1,086 Вт/кг, 0,99 Вт/кг (и ниже приведенных) соответственно.
Ранее мы сообщали о том, что Huawei оснастила операционной системой собственной разработки — HarmonyOS, — уже более 240 млн гаджетов.