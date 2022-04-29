Названы самые "токсичные" смартфоны: ученые составили список опасных устройств

Оказалось, что наивысший уровень излучаемой радиации имеют гаджеты от Motorola, ZTE, Asus и OnePlus.

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Немецкое Федеральное ведомство по радиационной защите (Bundesamt für Strahlenschutz, BfS) опубликовало список самых небезопасных для здоровья человека смартфонов. Итоги исследования были размещены на сайте ведомства.

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BfS — это научно-техническое учреждение, подведомственное Федеральному министерству по охране окружающей среды Германии. Учреждение занимается обеспечением безопасности и защиты окружающей среды от ионизирующих и неионизирующих излучений.

"К сфере ионизирующих излучений относятся, например, рентгенодиагностика в медицине, безопасность при обращении с радиоактивными веществами в ядерной технике и защита от повышенной естественной радиоактивности. Работа в области неионизирующих излучений включает в себя защиту от ультрафиолета и воздействия мобильной связи", — поясняется на сайте ведомства.

Недавно сотрудники BfS проанализировали, каков уровень излучаемой радиации у моделей смартфонов от разных производителей, ведь мобильная связь (электромагнитные волны излучаемые на определенных частотах), как раз относится к неионизирующему излучению. Согласно мировым стандартам, опасной доза излучения становится тогда, когда превышает показатель в 2 ватта на килограмм. Данный фактор, конечно, негативно влияет на владельца устройства, и при этом гаджет не обязательно должен быть активирован, а может находиться в спящем режиме.

По мнению немецких исследователей, список самых опасных аппаратов выглядит так:

Allview P7 Pro — 1,82 Вт/кг

Motorola edge — 1,79 Вт/кг

Allview X4 Soul — 1,65 Вт/кг

Wiko JERRY3 — 1,61 Вт/кг

ZTE Axon 11 5G — 1,59 Вт/кг

Allview X4 Soul Lite — 1,59 Вт/кг

Asus ZenFone 6 (ZS630KL) — 1,57 Вт/кг

OnePlus 6T — 1,55 Вт/кг

OnePlus 6T McLaren Edition — 1,55 Вт/кг

Alcatel 3L (5029D) — 1,53 Вт/кг

Как видно, в антирейтинг попали не только малоизвестные бренды Allview (Румыния) и Wiko (Франция), но и популярные марки в Украине: Motorola, ZTE, Asus, OnePlus.

Радует, что у моделей от Xiaomi, Samsung и Apple показатели радиоактивности находятся на уровне 1,11 Вт/кг, 1,086 Вт/кг, 0,99 Вт/кг (и ниже приведенных) соответственно.

Ранее мы сообщали о том, что Huawei оснастила операционной системой собственной разработки — HarmonyOS, — уже более 240 млн гаджетов.