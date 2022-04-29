Названі "найтоксичніші" смартфони: вчені склали список небезпечних пристроїв

Виявилося, що найвищий рівень радіації, що випромінюється, мають гаджети від Motorola, ZTE, Asus і OnePlus.

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Німецьке Федеральне відомство з радіаційного захисту (Bundesamt für Strahlenschutz, BfS) опублікувало список найнебезпечніших для здоров'я людини смартфонів. Підсумки дослідження було розміщено на сайті відомства.

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BfS — це науково-технічна установа, підвідомча Федеральному міністерству з охорони навколишнього середовища Німеччини. Установа займається забезпеченням безпеки та захисту навколишнього середовища від іонізуючих і неіонізуючих випромінювань.

"До сфери іонізуючих випромінювань належать, наприклад, рентгенодіагностика в медицині, безпека при поводженні з радіоактивними речовинами в ядерній техніці та захист від підвищеної природної радіоактивності. Робота в галузі неіонізуючих випромінювань включає захист від ультрафіолету та впливу мобільного зв'язку", — пояснюється на сайті відомства.

Нещодавно співробітники BfS проаналізували, який рівень радіації, що випромінюється, у моделей смартфонів від різних виробників, адже мобільний зв'язок (електромагнітні хвилі випромінювані на певних частотах), якраз належать до неіонізуючого випромінювання. Згідно зі світовими стандартами, небезпечною доза випромінювання стає тоді, коли перевищує показник у 2 вати на кілограм. Цей фактор, звичайно, негативно впливає на власника пристрою, і при цьому гаджет не обов'язково має бути активований, а може перебувати в режимі сну.

На думку німецьких дослідників, список найнебезпечніших апаратів такий:

Allview P7 Pro — 1,82 Вт/кг

Motorola edge — 1,79 Вт/кг

Allview X4 Soul — 1,65 Вт/кг

Wiko JERRY3 — 1,61 Вт/кг

ZTE Axon 11 5G — 1,59 Вт/кг

Allview X4 Soul Lite — 1,59 Вт/кг

Asus ZenFone 6 (ZS630KL) — 1,57 Вт/кг

OnePlus 6T — 1,55 Вт/кг

OnePlus 6T McLaren Edition — 1,55 Вт/кг

Alcatel 3L (5029D) — 1,53 Вт/кг

Як видно, до антирейтингу потрапили не лише маловідомі бренди Allview (Румунія) та Wiko (Франція), але й популярні марки в Україні: Motorola, ZTE, Asus, OnePlus.

Тішить, що в моделей від Xiaomi, Samsung і Apple показники радіоактивності перебувають на рівні 1,11 Вт/кг, 1,086 Вт/кг, 0,99 Вт/кг (і нижче наведених) відповідно.

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