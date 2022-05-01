Оккупанты РФ отключили украинскую связь в Херсонской и Запорожской областях: что известно

В Госспецсвязи считают, что таким образом РФ хочет отрезать украинцев от правдивых новостей, оставив в качестве источников только пропаганду.

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30 апреля российские оккупанты отключили связь в Херсонской и части Запорожской областей вместе с интернетом. Об этом сообщает Госспецсвязи в Телеграме.

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Сначала жители временно оккупированных регионов испытывали перебои с доступом к мобильной связи и интернету на значительных территориях. Затем стало ясно, что войска РФ оборвали волоконно-оптические магистральные линии, и отключили связь, отрезав оборудование мобильных операторов от подачи электроэнергии.

Как отмечают в Госспецсвязи, таким образом оккупанты хотят лишить украинцев доступу к правдивой информации о ходе войны, которую развязала РФ. Также страна-агрессор хочет сделать свою пропаганду единственным источником информации.

Наличие связи играет немалую роль среди активистов, выходящие на акции протеста в Херсоне. Они координируют свои действия через мобильную связь. Это отдаляет вероятность создания "Херсонской народной республики".

Отключение украинской связи вместе с внедрением рублевой зоной и принудительными налогами для бизнеса должны создать видимость создания квазиобразования для жителей РФ.

Минцифры работает над восстановлением связи

Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, роботы по восстановлению работы украинской связи уже ведутся.

"Связь будет восстановлена", — подчеркивает Федоров.

Как оставаться на связи с Украиной?

В Госспецсвязи назвали пару вариантов, которые позволят узнавать новости:

эфирное радио на средних частотах (1278, 1404, 873, 657 кГц) для старых приемников украинские телеканалы работают на спутнике Hotbird 13 на частоте 11 219 МГц. Поляризация — Н (горизонтальная), символическая скорость 29 900, коррекция ошибок: FEC 3/5.

Напомним, 30 апреля в Херсонской области исчезла мобильная связь всех украинских операторов. В телеграм-каналах сообщали, что РФ планирует включить российскую сеть.