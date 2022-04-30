В Херсонской области исчезла мобильная связь всех операторов Украины, – СМИ

Связь пропала в Херсоне, Каховском районе, Новотроицкой и Чаплинской общинах. Оператор Vodafone заявил, что это – не авария, в Telegram-каналах пишут, что ВС РФ могут запустить отдельную мобильную сеть.

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В Херсонской области исчезла мобильная связь и интернет всех украинских операторов. Об этом сообщило "Суспильне" со ссылкой на данные оператора Vodafone.

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По информации СМИ, нет связи в Херсоне, Каховском районе, Новотроицкой и Чаплинской общинах. В Vodafone заявили, что это – не авария.

"Вероятно, в регионе, который сейчас находится под контролем войск РФ, собираются запустить отдельную мобильную сеть, как уже было в Бердянске Запорожской области", – пишут некоторые Telegram-каналы.

[ + – ] Войска РФ захватывали вышки и офисные помещения оператора "Киевстар"

Херсонская областная военная администрация (ОВА) не сообщала о полной остановке мобильной связи операторов из Украины. Местные власти говорили о частичной работе сотовых операторов и интернета в Бериславском районе, а также в Великоалександровской, Новоалександровской и Тягинской территориальных общинах.

Связь мобильных операторов Киевстар и Vodafone была нестабильной в Геническом и Скадовском районах.

Из-за отсутствия интернета оператора мобильной связи Киевстар в Бехтерской территориальной общине Херсонской области в магазинах не работали терминалы безналичного расчета. Люди не могли из-за этого купить продукты питания, рассказали в Херсонской ОВА.

Госспецсвязи в оперативной сводке о работе мобильной связи, интернета и цифрового телевидения в Украине за 30 апреля не упоминает о прекращении работы мобильных операторов из Украины в Херсонской области

Херсонская областная прокуратура еще 18 апреля сообщала о захвате в регионе российскими оккупантами вышек и офисных помещений оператора "Киевстар".

"В настоящее время имущество критической инфраструктуры находится под контролем оккупантов".

Напомним, что в ночь с 26 на 27 апреля в работе оператора связи "Киевстар" произошел масштабный сбой. Клиенты сети заметили проблемы в Киеве и области, Кривом Роге, Одессе, Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Черниговской, Ровненской и Закарпатской областях.

Фокус ранее давал советы по безопасному использованию смартфона в зоне боевых действий. Госспецсвязи предупреждало об отслеживании действий украинцев в мобильной сети с помощью технических средств разведки.