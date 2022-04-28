Как безопасно пользоваться смартфоном в зоне боевых действий: инструкция для украинцев

Оккупанты могут проверять фотографии или сообщения на ваших устройствах. Госспецсвязь дает рекомендации, как скрыть данные на iOS- и Android-устройствах.

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Во время войны любой смартфон может стать как инструментом для помощи украинским вооруженным силам, так и причиной больших проблем для пользователя. Государственная служба специальной связи и защиты информации рассказала, как правильно и безопасно пользоваться устройством.

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Людям, которые находятся на оккупированных территориях, ведомство советует завести два телефона: один старый, который можно в любой момент сдать российским военным для проверки, а второй — основной, который используется для связи и выхода в Интернет, его следует прятать в сухом и теплом месте. Оба устройства, а также имеющиеся внешние аккумуляторы (павербанки) необходимо регулярно заряжать, рекомендуется включить режим энергосбережения.

Госспецсвязь посоветовала сохранить в памяти телефона или в облачном хранилище материалы, которые необходимы для выживания, для этого можно воспользоваться приложениями TacticMedAid и "Первая помощь", а также копии паспорта и других документов.

Любой компрометирующий контент следует удалить до того, как его обнаружат оккупанты: переписку, фото, видео, скачанные файлы. Чиновники предупреждают, что противник отслеживает все действия украинцев в сети мобильной связи при помощи технических средств разведки, поэтому все сообщения о позициях или перемещениях ВС РФ необходимо сразу же удалять.

Как скрыть данные на Android:

Открыть приложение "Галерея" и найти раздел "Альбомы";

Нажать на нужный альбом и удерживать, пока не появится дополнительное меню;

Выбрать функцию "Скрыть".

Если в разделе "Альбомы" провести пальцем сверху вниз, то откроется скрытая папка, куда можно переместить некоторые файлы. Ее можно защитить при помощи пароля или графического ключа.

Как скрыть данные на iOS:

Открыть приложение "Фотографии";

Выбрать необходимый снимок или видео;

Нажать на кнопку "Больше", а затем "Спрятать".

Любые фотографии лучше делать через мессенджеры — так они не будут сохраняться в памяти телефона.

Компрометирующую переписку нужно удалять сразу целым чатом, а не отдельными сообщениями. Лучше пользоваться секретными чатами и настроить автоматическое удаление сообщений через определенное время.

Стоит также поставить на смартфон блокировку паролем, графическим ключом или отпечатком пальца, чтобы посторонним было сложнее увидеть содержимое. На устройствах от Samsung важные файлы можно перенести в секретную папку Knox.

Жителям оккупированных районов следует следить за новостями об эвакуации, гуманитарной помощи, изменении номеров служб спасения, но только на официальных каналах связи, например, страницах местных органов власти. В случае перебоев со связью можно активировать автоматическое сообщение о выходе в сеть — так каждый, кто пытался дозвониться, узнает о том, что можно попытаться снова.

С соседями можно договориться об использовании приложений-раций, которые могут работать без мобильной связи и Интернета (Bridgefy, Walkie Talkie). Достаточно поймать Wi-Fi сигнал, однако радиус действия ограничен 60-100 метрами. Как отмечает Госспецсвязи, противник может прослушивать радиосообщения, если случайно подключится к той же частоте, поэтому пользоваться таким каналом связи нужно осторожно и только в случае острой необходимости.

Ранее Госспецсвязь рассказала, что делать в случае отключения мобильной связи в зоне военных действий. Украинцы могут подключиться к другому оператору в национальном роуминге, но этим рискуют вызвать перегрузку сети.