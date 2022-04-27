Что делать, если пропала мобильная связь в зоне военных действий: инструкция

Несколько простых методов позволят украинцам не только подключиться к сети, но и снизить нагрузку для других абонентов.

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Во время войны в Украине могут возникать перебои в работе сотовой связи. Государственная служба специальной связи и защиты информации представила в Facebook инструкцию для ее восстановления.

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В результате боевых действий в некоторых районах может пропасть сеть одного из мобильных операторов, в таком случае абоненты могут перейти в национальный роуминг и воспользоваться покрытием другой компании. Для этого необходимо отключить автовыбор сети и выбрать подходящую вручную.

Инструкция для Android

Перейти в настройки смартфона; Открыть "Мобильную сеть" — "Оператор"; Выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA Kyivstar, lifecell, 3Mob.

Инструкция для iOS

Открыть меню "Параметры"; Выбрать категорию "Сотовые данные" — "Выбор сети"; Выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA Kyivstar, lifecell, 3Mob.

Если подключиться к сети не получилось, Госспецсвязи советует попробовать еще раз, и по возможности выбрать другого оператора. Стоит проверить, не включен ли "Режим полета", помочь также может перезагрузка устройства.

В случае неудачи необходимо поинтересоваться у окружающих людей, есть ли у них мобильная связь. Если у них все в порядке, то специалисты советуют вынуть и заново вставить SIM-карту или проверить ее работоспособность на другом телефоне. Если карточка не работает, то следует заменить ее в магазине оператора, если туда можно безопасно добраться.

Если же другие пользователи тоже потеряли доступ к мобильной сети, то, скорее всего, инфраструктура повреждена в результате боевых действий. Операторы в реальном времени следят за покрытием и стараются как можно быстрее устранять неполадки, но время восстановления зависит от сложности повреждения и наличия подходящего оборудования. В таком случае следует воспользоваться другими средствами связи. Перейдя по ссылке, вы сможете узнать, как превратить смартфон в рацию, если пропала мобильная связь.

Национальный роуминг создает большую нагрузку на сети операторов, поэтому стоит каждый день пытаться подключиться к сети своего оператора вручную или запуская автовыбор в настройках. Для снижения нагрузки рекомендуется ограничить потребление мобильного трафика и отключить автоматическую загрузку файлов в мессенджерах.

Если же дозвониться все равно не получается — лучше отправить SMS-сообщение. При любой возможности стоит отключать мобильный Интернет, используя для связи стационарный или Wi-Fi.

"Сократите время телефонных разговоров до минимума — возможно, в это время другому абоненту крайне необходимо вызвать скорую или спасателей", — обратилась государственная служба к украинцам. — "Сохраняйте советы себе на устройствах. Так они будут доступны вам в любой момент, вне зависимости от наличия покрытия. Распространяйте их в своих соцсетях и делитесь с друзьями: благодаря этому больше людей сможет прочесть их и знать, что делать".

В ночь на 27 апреля у оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой, который оставил без связи несколько областей Украины. Компания пообещала выплатить абонентам компенсацию.

Писали также, что ЕС поможет украинским операторам сохранить бесплатную связь во время войны. Компании договорились снизить взаимные сборы за оказание услуг в роуминге.