У "Киевстар" произошел масштабный сбой: что известно об инциденте и когда выплатят компенсацию

Связи и Интернета не было во многих областях Украины. Оператор заявляет, что уже решил проблему отсутствия сети.

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В ночь с 26 на 27 апреля в сети оператора связи "Киевстар" произошел масштабный сбой. Компания пояснила причины, а также заверила, что абонентам будет выплачена компенсация.

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Согласно заявлению оператора, в работе его информационных систем произошел "краткосрочный сбой". По этой причине некоторые сервисы компании не были доступны абонентам. Компания принесла свои извинения и пообещала устранить проблему в кратчайшие сроки.

Пользователи отреагировали на инцидент, сообщив, что у них просто пропала сеть, при этом индикаторы показывали, что связь работает исправно. Некоторые писали в комментариях о медленной работе Wi-Fi и невозможности переподключиться к другим операторам. Клиенты также указывали свое местонахождение. Так, согласно их заявлениям, проблемы были в Киеве и области, Кривом Роге, Одессе, Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Черниговской, Ровненской, Закарпатской областях.

Спустя некоторое время "Киевстар" сообщил, что работа сервисов восстановлена. Однако пользователи из некоторых областей, например, Тернопольской, до сих пор жалуются на отсутствие связи. Оператор обещает решить проблему как можно скорее.

В сообщении также сказано, что все абоненты, столкнувшиеся с ограничениями в работе сервисов, получат компенсацию в виде дополнительных услуг. Об объеме и условиях начисления оператор сообщит позже.

"Если у вас все еще есть определенные сложности, то мы советуем перезагрузить телефон. Также мы уже работаем над начислением бонусных услуг, которые столкнулись с проблемой. Подробности мы сообщим вам уже скоро", — сказано в заявлении.

Ранее мы сообщали о том, что Vodafone предоставил новые пакеты услуг своим абонентам, благодаря чему они, находясь в роуминге, смогут оплачивать звонки, SMS, мобильный Интернет по украинским тарифам.