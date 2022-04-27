У "Київстар" стався масштабний збій: що відомо про інцидент і коли виплатять компенсацію

Зв'язку та Інтернету не було в багатьох областях України. Оператор заявляє, що розв'язав проблему відсутності мережі.

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У ніч із 26 на 27 квітня в мережі оператора зв'язку "Київстар" стався масштабний збій. Компанія пояснила причини, а також запевнила, що абонентам виплачуватимуть компенсацію.

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За словами оператора, в роботі його інформаційних систем стався "короткостроковий збій". З цієї причини деякі послуги компанії не були доступні абонентам. Компанія вибачилася і пообіцяла усунути проблему в найкоротші терміни.

Користувачі відреагували на інцидент, повідомивши, що ув них просто зникла мережа, індикатори показували, що зв'язок працює справно. Деякі писали в коментарях про повільну роботу Wi-Fi та неможливості перепідключитися до інших операторів. Клієнти також вказували своє місцеперебування. Так, згідно з їхніми заявами, проблеми були в Києві та області, Кривому Розі, Одесі, Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Чернігівській, Рівненській, Закарпатській областях.

Згодом "Київстар" повідомив, що роботу сервісів відновлено. Однак, користувачі з деяких областей, наприклад, Тернопільської, досі скаржаться на відсутність зв'язку. Оператор обіцяє розв'язати проблему якнайшвидше.

У повідомленні також сказано, що всі абоненти, які зіткнулися з обмеженнями в роботі сервісів, отримають компенсацію як додаткові послуги. Про обсяг та умови нарахування оператор повідомить пізніше.

"Якщо у вас все ще є певні складнощі, ми радимо перезавантажити телефон. Також ми вже працюємо над нарахуванням бонусних послуг для тих, хто зіткнувся з проблемою. Подробиці ми повідомимо вам вже скоро", — сказано в заяві.

Раніше ми повідомляли про те, що Vodafone надав нові пакети послуг своїм абонентам, завдяки чому вони, перебуваючи в роумінгу, зможуть сплачувати за дзвінки, SMS, мобільний Інтернет за українськими тарифами.