Vodafone безплатно роздає українцям нові пакети послуг: як отримати та користуватися

Абоненти в роумінгу автоматично отримають трафік, хвилини для дзвінків та SMS-повідомлення за свою звичайну абонплату.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

З 20 квітня оператор мобільного зв'язку Vodafone Ukraine безплатно видає своїм абонентам розширений пакет послуг "Доступний роумінг", якими можна скористатися за кордоном. Про це компанія повідомила на своєму офіційному сайті.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Послуга "Доступний роумінг" Vodafone включає:

10 ГБ мобільного інтернету;

250 хвилин для вихідних дзвінків на номери Vodafone;

50 хвилин для вхідних/вихідних дзвінків на номери інших операторів (українські або іноземні);

100 SMS-повідомлень для надсилання на будь-які номери.

Vodafone Ukraine обіцяє знімати лише звичайну абонплату, передбачену українськими тарифами. Пакет надають лише раз на місяць, після закінчення безплатних хвилин, повідомлень та трафіку оператор почне знімати гроші за зв'язок у роумінгу за звичайними умовами. В разі зміни тарифного плану послуга зберігається.

Незабаром оператор почне автоматично підключати послугу своїм абонентам, але охочі вже зараз можуть оформити її вручну, набравши на телефоні *600*6#. Абоненти отримають її лише за умови, що внесли абонплату або мають достатньо грошей на рахунку. Перевірити кількість бонусів, що залишилися, можна за номером *600*61#.

Оператор зазначає, що для підключення "Доступного роумінгу" необхідно спочатку відключити послугу "Роумінг як удома". Одночасно з "Доступним роумінгом" можна підключити послуги лінійки "ГігаРоумінг", насамперед використовуватиметься безплатний пакет. Додатково можна замовити послугу "Тиждень розмов", яка відразу стане пріоритетною.

"Доступний роумінг" надається у 27 країнах: Австрії, Бельгії, Болгарії, Великобританії, Греції, Данії, Естонії, Ірландії, Іспанії, Італії, Латвії, Литві, Молдові, Нідерландах, Німеччині, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччині, Туреччині, Угорщині, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії та Швеції. В коментарі у Facebook служба підтримки додала, що якість послуг зв'язку за межами України залежить від місцевих операторів. За потреби можна вручну вибрати іншу доступну мережу.

Раніше Vodafone скасував плату за роумінг у 27 країнах Європи для абонентів усіх тарифних планів. Зараз пакет послуг "Доступний роумінг" надає більше трафіку та безплатних хвилин на розмови.

Раніше писали, що з 18 квітня оператор "Київстар" не братиме гроші за відеодзвінки в популярних додатках. У міністерстві освіти та науки стверджують, що це допоможе українцям допомогти українцям навчатися та працювати в умовах війни.