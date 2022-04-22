Vodafone бесплатно раздает украинцам новые пакеты услуг: как получить и пользоваться
Абоненты в роуминге автоматически получат трафик, минуты для звонков и SMS-сообщения за свою обычную абонплату.
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С 20 апреля оператор мобильной связи Vodafone Ukraine бесплатно выдает своим абонентам расширенный пакет услуг "Доступный роуминг", которыми можно пользоваться за границей. Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.
Услуга "Доступный роуминг" Vodafone включает в себя:
- 10 ГБ мобильного интернета;
- 250 минут для исходящих звонков на номера Vodafone;
- 50 минут для входящих/выходных звонков на номера других операторов (украинских или иностранных);
- 100 SMS-сообщений для отправки на любые номера.
Vodafone Ukraine обещает снимать только обычную абонплату, предусмотренную украинскими тарифами. Пакет предоставляется только раз в месяц, после окончания бесплатных минут, сообщений и трафика оператор начнет снимать деньги за связь в роуминге по обычным условиям. При смене тарифного плана услуга сохраняется.
Вскоре оператор начнет автоматически подключать услугу своим абонентам, но желающие уже сейчас могут оформить ее вручную, набрав на телефоне *600*6#. Абоненты получат ее только при условии, что внесли абонплату или имеют достаточно денег на счету. Проверить количество оставшихся бонусов можно по номеру *600*61#.
Оператор отмечает, что для подключения "Доступного роуминга" необходимо сначала отключить услугу "Роуминг как дома". Одновременно с "Доступным роумингом" можно подключить услуги линейки "ГигаРоуминг", в первую очередь будут использоваться бесплатный пакет. Дополнительно можно заказать услугу "Неделя разговоров", которая сразу же станет приоритетной.
"Доступный роуминг" предоставляется в 27 странах: Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Дании, Эстонии, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, Литве, Молдове, Нидерландах, Германии, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Турции, Венгрии. Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции. В комментарии в Facebook служба поддержки добавила, что качество услуг связи за пределами Украины зависит от местных операторов. При необходимости можно вручную выбрать другую доступную сеть.
Ранее Vodafone отменил плату за роуминг в 27 странах Европы для абонентов всех тарифных планов. Сейчас же пакет услуг "Доступный роуминг" предоставляет больше трафика и бесплатных минут на разговоры.
Ранее писали, что с 18 апреля оператор "Киевстар" не будет брать деньги за видеозвонки в популярных приложениях. В министерстве образования и науки утверждают, что это поможет украинцам поможет украинцам учиться и работать в условиях войны.