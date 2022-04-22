Vodafone бесплатно раздает украинцам новые пакеты услуг: как получить и пользоваться

Абоненты в роуминге автоматически получат трафик, минуты для звонков и SMS-сообщения за свою обычную абонплату.

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С 20 апреля оператор мобильной связи Vodafone Ukraine бесплатно выдает своим абонентам расширенный пакет услуг "Доступный роуминг", которыми можно пользоваться за границей. Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

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Услуга "Доступный роуминг" Vodafone включает в себя:

10 ГБ мобильного интернета;

250 минут для исходящих звонков на номера Vodafone;

50 минут для входящих/выходных звонков на номера других операторов (украинских или иностранных);

100 SMS-сообщений для отправки на любые номера.

Vodafone Ukraine обещает снимать только обычную абонплату, предусмотренную украинскими тарифами. Пакет предоставляется только раз в месяц, после окончания бесплатных минут, сообщений и трафика оператор начнет снимать деньги за связь в роуминге по обычным условиям. При смене тарифного плана услуга сохраняется.

Вскоре оператор начнет автоматически подключать услугу своим абонентам, но желающие уже сейчас могут оформить ее вручную, набрав на телефоне *600*6#. Абоненты получат ее только при условии, что внесли абонплату или имеют достаточно денег на счету. Проверить количество оставшихся бонусов можно по номеру *600*61#.

Оператор отмечает, что для подключения "Доступного роуминга" необходимо сначала отключить услугу "Роуминг как дома". Одновременно с "Доступным роумингом" можно подключить услуги линейки "ГигаРоуминг", в первую очередь будут использоваться бесплатный пакет. Дополнительно можно заказать услугу "Неделя разговоров", которая сразу же станет приоритетной.

"Доступный роуминг" предоставляется в 27 странах: Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Дании, Эстонии, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, Литве, Молдове, Нидерландах, Германии, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Турции, Венгрии. Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции. В комментарии в Facebook служба поддержки добавила, что качество услуг связи за пределами Украины зависит от местных операторов. При необходимости можно вручную выбрать другую доступную сеть.

Ранее Vodafone отменил плату за роуминг в 27 странах Европы для абонентов всех тарифных планов. Сейчас же пакет услуг "Доступный роуминг" предоставляет больше трафика и бесплатных минут на разговоры.

Ранее писали, что с 18 апреля оператор "Киевстар" не будет брать деньги за видеозвонки в популярных приложениях. В министерстве образования и науки утверждают, что это поможет украинцам поможет украинцам учиться и работать в условиях войны.