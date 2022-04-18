"Киевстар" с 18 апреля не будет брать деньги за видеозвонки

Компания пошла навстречу Министерства образования и отменяет тарификацию мобильного интернета в популярных приложениях для видеозвонков. В МОН надеются, что и другие мобильные операторы поддержат эту инициативу.

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По инициативе Министерства образования и науки Украины с 18 апреля компания "Киевстар" отменяет тарификацию мобильного интернета в популярных приложениях для видеозвонков, сообщает пресс-служба министерства.

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"Для обеспечения условий обучения и работы онлайн МОН инициировало бесплатное использование мобильных приложений, через которые осуществляется доступ к образовательному процессу. Благодарен всем организациям и учреждениям за сотрудничество", – цитирует пресс-служба министра образования и науки Сергея Шкарлета.

В ведомстве отмечают, что "Киевстар" не будет снимать мегабайты со счетов абонентов подписки за использование видеосервисов Zoom, Microsoft Teams, Google Meet и Google Classroom. Загрузка файлов в этих приложениях будет производиться в соответствии со стандартными условиями использования мобильного интернета.

МОН обратилось и к другим мобильным операторам с такой же просьбой и ожидает положительного ответа.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что "Киевстар" отменил для украинцев роуминг в девяти странах Европы. Беженцы могут пользоваться связью без доплаты, в том числе интернетом и звонками на номера европейских операторов.

Украинцы смогут пользоваться внутренними тарифами "Киевстара" в таких странах:

Польша, Словакия, Румыния, Венгрия, Молдова, Германия, Италия, Литва, Чехия.

Специальные условия вступили в силу с 29 марта для абонентов предоплаты, и с 30 марта — для контрактников и корпоративных клиентов. Абоненты, переехавшие в вышеперечисленные страны ЕС, получат пакеты услуг, предусмотренные тарифными планами, без доплаты.

Ранее "Киевстар" позволил абонентам отслеживать местоположение близких бесплатно в рамках услуги "Семейный трекер" в фирменном приложении. Система информирует, когда владельцы смартфонов входят или покидают опасные и безопасные зоны, указанные пользователем.