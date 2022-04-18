"Київстар" з 18 квітня не братиме гроші за відеодзвінки

Компанія пішла назустріч Міністерству освіти та скасовує тарифікацію мобільного інтернету в популярних додатках для відеодзвінків. У МОН сподіваються, що інші мобільні оператори підтримають цю ініціативу.

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З ініціативи Міністерства освіти й науки України з 18 квітня компанія "Київстар" скасовує тарифікацію мобільного інтернету в популярних додатках для відеодзвінків, повідомляє пресслужба міністерства.

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"Для забезпечення умов навчання та роботи онлайн МОН ініціювало безплатне використання мобільних додатків, через які здійснюється доступ до освітнього процесу. Вдячний усім організаціям та установам за співпрацю", — цитує пресслужба міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

У відомстві зазначають, що "Київстар" не зніматиме мегабайти з рахунків абонентів підписки за використання відеосервісів Zoom, Microsoft Teams, Google Meet та Google Classroom. Завантаження файлів у цих програмах здійснюватимуть відповідно до стандартних умов використання мобільного інтернету.

МОН звернулося й до інших мобільних операторів з таким же проханням і чекає на позитивну відповідь.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що "Київстар" скасував для українців роумінг у дев'яти країнах Європи. Біженці можуть користуватися зв'язком без доплати, зокрема інтернетом та дзвінками на номери європейських операторів.

Українці зможуть користуватися внутрішніми тарифами "Київстару" в таких країнах:

Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, Молдова, Німеччина, Італія, Литва, Чехія.

Спеціальні умови набули чинності з 29 березня для абонентів передоплати, і з 30 березня — для контрактників та корпоративних клієнтів. Абоненти, які переїхали до перерахованих вище країн ЄС, отримають пакети послуг, передбачені тарифними планами без доплати.

Раніше "Київстар" дозволив абонентам відстежувати розташування близьких безплатно в межах послуги "Сімейний трекер" у фірмовому додатку. Система інформує, коли власники смартфонів входять або залишають небезпечні та безпечні зони, вказані користувачем.