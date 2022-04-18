"Київстар" з 18 квітня не братиме гроші за відеодзвінки
Компанія пішла назустріч Міністерству освіти та скасовує тарифікацію мобільного інтернету в популярних додатках для відеодзвінків. У МОН сподіваються, що інші мобільні оператори підтримають цю ініціативу.
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З ініціативи Міністерства освіти й науки України з 18 квітня компанія "Київстар" скасовує тарифікацію мобільного інтернету в популярних додатках для відеодзвінків, повідомляє пресслужба міністерства.
"Для забезпечення умов навчання та роботи онлайн МОН ініціювало безплатне використання мобільних додатків, через які здійснюється доступ до освітнього процесу. Вдячний усім організаціям та установам за співпрацю", — цитує пресслужба міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.
У відомстві зазначають, що "Київстар" не зніматиме мегабайти з рахунків абонентів підписки за використання відеосервісів Zoom, Microsoft Teams, Google Meet та Google Classroom. Завантаження файлів у цих програмах здійснюватимуть відповідно до стандартних умов використання мобільного інтернету.
МОН звернулося й до інших мобільних операторів з таким же проханням і чекає на позитивну відповідь.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що "Київстар" скасував для українців роумінг у дев'яти країнах Європи. Біженці можуть користуватися зв'язком без доплати, зокрема інтернетом та дзвінками на номери європейських операторів.
Українці зможуть користуватися внутрішніми тарифами "Київстару" в таких країнах:
- Польща,
- Словаччина,
- Румунія,
- Угорщина,
- Молдова,
- Німеччина,
- Італія,
- Литва,
- Чехія.
Спеціальні умови набули чинності з 29 березня для абонентів передоплати, і з 30 березня — для контрактників та корпоративних клієнтів. Абоненти, які переїхали до перерахованих вище країн ЄС, отримають пакети послуг, передбачені тарифними планами без доплати.
Раніше "Київстар" дозволив абонентам відстежувати розташування близьких безплатно в межах послуги "Сімейний трекер" у фірмовому додатку. Система інформує, коли власники смартфонів входять або залишають небезпечні та безпечні зони, вказані користувачем.