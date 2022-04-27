Що робити, якщо зник мобільний зв'язок у зоні воєнних дій: інструкція

Декілька простих методів дозволять українцям не лише підключитися до мережі, а й знизити навантаження для інших абонентів.

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Під час війни в Україні можуть виникати перебої у роботі стільникового зв'язку. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації представила у Facebook інструкцію щодо його відновлення.

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Унаслідок бойових дій у деяких районах може зникнути мережа одного з мобільних операторів, у такому разі абоненти можуть перейти у національний роумінг і скористатися покриттям іншої компанії. Для цього необхідно вимкнути автовибір мережі та вибрати потрібну вручну.

Інструкція для Android

Перейти в налаштування смартфона. Відкрити "Мобільну мережу" — "Оператор". Обрати доступну мережу: Vodafone UA, UA Kyivstar, lifecell, 3Mob.

Інструкція для iOS

Відкрити меню "Параметри". Обрати категорію "Стільникові дані" — "Вибір мережі". Обрати доступну мережу: Vodafone UA, UA Kyivstar, lifecell, 3Mob.

Якщо підключитися до мережі не вдалося, Держспецзв'язку радить спробувати ще раз, і за можливості вибрати іншого оператора. Варто перевірити, чи не увімкнено "Режим польоту", допомогти також може перезавантаження пристрою.

У разі невдачі необхідно поцікавитися у навколишніх людей, чи є у них зв'язок. Якщо в них усе гаразд, то фахівці радять дістати і заново вставити SIM-карту або перевірити її працездатність на іншому телефоні. Якщо картка не працює, варто замінити її в магазині оператора, якщо туди можна безпечно дістатися.

Якщо інші користувачі теж втратили доступ до мобільної мережі, то, швидше за все, інфраструктура пошкоджена внаслідок бойових дій. Оператори в реальному часі стежать за покриттям і намагаються якнайшвидше усувати неполадки, але час відновлення залежить від складності пошкодження і наявності відповідного обладнання. У такому разі варто скористатися іншими засобами зв'язку. Перейшовши за посиланням, ви зможете дізнатися, як перетворити смартфон на рацію, якщо зник мобільний зв'язок.

Національний роумінг створює велике навантаження на мережі операторів, тому варто щодня намагатися підключитися до мережі свого оператора вручну або запускаючи автовибір у налаштуваннях. Для зниження навантаження рекомендується обмежити споживання мобільного трафіку та вимкнути автоматичне завантаження файлів у месенджерах.

Якщо ж додзвонитися все одно не виходить, краще надіслати SMS-повідомлення. За будь-якої можливості варто відключати мобільний Інтернет, використовуючи для зв'язку стаціонарний або Wi-Fi.

"Скоротіть час телефонних розмов до мінімуму — можливо, в цей час іншому абоненту необхідно викликати швидку або рятувальників", — звернулася державна служба до українців. — "Зберігайте поради собі на пристроях. Так вони будуть доступні вам будь-якої миті, незалежно від наявності покриття. Поширюйте їх у своїх соцмережах і діліться з друзями: завдяки цьому більше людей зможе прочитати їх і знати, що робити".

У ніч на 27 квітня в оператора "Київстар" стався масштабний збій, який залишив без зв'язку кілька областей України. Компанія пообіцяла виплатити абонентам компенсацію.

Писали також, що ЄС допоможе українським операторам зберегти безплатний зв'язок під час війни. Компанії домовилися зменшити взаємні збори за надання послуг у роумінгу.