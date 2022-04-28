Як безпечно користуватися смартфоном у зоні бойових дій: інструкція для українців

Окупанти можуть перевіряти фотографії або повідомлення на вашому пристрої. Держспецзв'язок дає рекомендації, як приховати дані на iOS- і Android-пристроях.

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Під час війни будь-який смартфон може стати як інструментом для допомоги українським збройним силам, так і причиною великих проблем для користувача. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації розповіла, як правильно та безпечно користуватися пристроєм.

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Людям, які перебувають на окупованих територіях, відомство радить завести два телефони: один старий, який можна будь-якої миті здати російським військовим для перевірки, а другий — основний, який використовується для зв'язку та виходу в інтернет, його слід ховати в сухому та теплому місці. Обидва пристрої, а також зовнішні акумулятори (павербанки) необхідно регулярно заряджати, рекомендується включити режим енергозбереження.

Держспецзв'язок порадив зберегти в пам'яті телефону або в хмарному сховищі матеріали, які необхідні для виживання, для цього можна скористатися програмами TacticMedAid і "Перша допомога", а також копії паспорта й інших документів.

Будь-який компрометуючий контент слід видалити, перш ніж його виявлять окупанти: листування, фото, відео, завантажені файли. Чиновники попереджають, що противник відслідковує всі дії українців у мережі мобільного зв'язку за допомогою технічних засобів розвідки, тому всі повідомлення про позиції чи переміщення ЗС РФ необхідно одразу ж видаляти.

Як приховати дані на Android:

Відкрити додаток "Галерея" та знайти розділ "Альбоми";

Натиснути на потрібний альбом і утримувати, доки не з'явиться додаткове меню;

Вибрати функцію "Приховати".

Якщо в розділі "Альбоми" провести пальцем зверху вниз, відкриється прихована папка, куди можна перемістити деякі файли. Її можна захистити за допомогою пароля чи графічного ключа.

Як приховати дані на iOS:

Відкрити додаток "Фотографії";

Вибрати потрібний знімок або відео;

Натисніть кнопку "Більше", а потім "Сховати".

Будь-які фотографії краще робити через месенджери — так вони не зберігатимуться в пам'яті телефону.

Листування, що компрометує, потрібно видаляти відразу цілим чатом, а не окремими повідомленнями. Краще користуватися секретними чатами та налаштувати автоматичне видалення повідомлень через певний час.

Варто також поставити на смартфон блокування паролем, графічним ключем або відбитком пальця, щоб стороннім було важче побачити вміст. На пристроях від Samsung важливі файли можна перенести до секретної папки Knox.

Жителям окупованих районів слід стежити за новинами про евакуацію, гуманітарну допомогу, зміну номерів служб порятунку, але тільки на офіційних каналах зв'язку, наприклад, сторінках місцевих органів влади. У разі перебоїв зі зв'язком можна активувати автоматичне повідомлення про вихід у мережу — так кожен, хто намагався додзвонитися, дізнається, що можна спробувати знову.

Із сусідами можна домовитися про використання додатків, які можуть працювати без мобільного зв'язку й інтернету (Bridgefy, Walkie Talkie). Достатньо зловити Wi-Fi сигнал, проте радіус дії обмежений 60-100 метрами. Як зазначає Держспецзв'язку, супротивник може прослуховувати радіоповідомлення, якщо випадково підключиться до тієї ж частоти, тому користуватися таким каналом зв'язку потрібно обережно та лише в разі необхідності.

Раніше Держспецзв'язок розповів, що робити в разі відімкнення мобільного зв'язку в зоні військових дій. Українці можуть підключитися до іншого оператора в національному роумінгу, але цим ризикують викликати навантаження мережі.