У Херсонській області зник мобільний зв'язок усіх операторів України, – ЗМІ

Зв'язок зник у Херсоні, Каховському районі, Новотроїцькій та Чаплинській громадах. Оператор Vodafone заявив, що це — не аварія, у Telegram-каналах пишуть, що ЗС РФ можуть запустити окрему мобільну мережу.

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У Херсонській області зник мобільний зв'язок та інтернет усіх українських операторів. Про це повідомило "Суспільне" з посиланням на дані оператора Vodafone.

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За інформацією ЗМІ, немає зв'язку у Херсоні, Каховському районі, Новотроїцькій і Чаплинській громадах. У Vodafone заявили, що це не аварія.

"Ймовірно, у регіоні, який зараз перебуває під контролем військ РФ, мають намір запустити окрему мобільну мережу, як уже було в Бердянську Запорізької області", — пишуть деякі Telegram-канали.

[ + – ] Війська РФ захоплювали вежі й офісні приміщення оператора "Київстар"

Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА) не повідомляла про повне зупинення мобільного зв'язку операторів з України. Місцева влада говорила про часткову роботу стільникових операторів та інтернету в Бериславському районі, а також у Великоолександрівській, Новоолександрівській і Тягинській територіальних громадах.

Зв'язок мобільних операторів Київстар і Vodafone був нестабільним у Генічному та Скадовському районах.

Через відсутність інтернету оператора мобільного зв'язку Київстар у Бехтерській територіальній громаді Херсонської області у магазинах не працювали термінали безготівкового розрахунку. Люди не могли через це купити продукти харчування, розповіли в Херсонській ОВА.

Держспецзв'язку в оперативному зведенні про роботу мобільного зв'язку, інтернету та цифрового телебачення в Україні за 30 квітня не згадує про припинення роботи мобільних операторів з України в Херсонській області

Херсонська обласна прокуратура ще 18 квітня повідомляла про захоплення у регіоні російськими окупантами вишок та офісних приміщень оператора "Київстар".

"Наразі майно критичної інфраструктури перебуває під контролем окупантів".

Нагадаємо, що в ніч із 26 на 27 квітня у роботі оператора зв'язку "Київстар" стався масштабний збій. Клієнти мережі помітили проблеми у Києві й області, Кривому Розі, Одесі, Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Чернігівській, Рівненській і Закарпатській областях.

Фокус раніше давав поради щодо безпечного використання смартфона в зоні бойових дій. Держспецзв'язку попереджало про відстеження дій українців у мобільній мережі за допомогою технічних засобів розвідки.