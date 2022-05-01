Окупанти РФ відключили український зв'язок у Херсонській та Запорізькій областях: що відомо

У Держспецзв'язку вважають, що так РФ хоче відрізати українців від правдивих новин, залишивши як джерела лише пропаганду.

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30 квітня російські окупанти відключили зв'язок у Херсонській та частині Запорізької областей разом з інтернетом. Про це повідомляє Держспецзв'язку в Телеграмі.

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Спочатку жителі тимчасово окупованих регіонів мали перебої з доступом до мобільного зв'язку та інтернету на значних територіях. Потім стало ясно, що війська РФ обірвали волоконно-оптичні магістральні лінії й відключили зв'язок, відрізавши обладнання мобільних операторів від подачі електроенергії.

Як зазначають у Держспецзв'язку, так окупанти хочуть позбавити українців доступу до правдивої інформації щодо перебігу війни, яку розв'язала РФ. Також країна-агресор хоче зробити свою пропаганду єдиним джерелом інформації.

Наявність зв'язку відіграє неабияку роль серед активістів, які виходять на акції протесту в Херсоні. Вони координують свої дії через мобільний зв'язок. Це віддаляє можливість створення "Херсонської народної республіки".

Відключення українського зв'язку разом із запровадженням рублевої зони та примусовими податками для бізнесу мають створити видимість створення квазіутворення для жителів РФ.

Мінцифри працює над відновленням зв'язку

Як повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, роботи з відновлення роботи українського зв'язку вже тривають.

"Зв'язок відновлять", — наголошує Федоров.

Як залишатись на зв'язку з Україною?

У Держспецзв'язку назвали кілька варіантів, які дозволять дізнаватися новини:

ефірне радіо на середніх частотах (1278, 1404, 873, 657 кГц) для старих приймачів українські телеканали працюють на супутнику Hotbird 13 на частоті 11219 МГц. Поляризація — Н (горизонтальна), символічна швидкість 29 900, корекція помилок: FEC 3/5.

Нагадаємо, 30 квітня на Херсонщині зник мобільний зв'язок усіх українських операторів. У телеграм-каналах повідомляли, що РФ планує увімкнути російську мережу.